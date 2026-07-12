Tony Cabral participou na décima edição do Legislators’ Dialogue.
Tony Cabral participou na décima edição do Legislators’ Dialogue.Foto: Leonardo Negrão
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“Falar nos EUA de comunismo é só Trump a tentar influenciar a opinião pública contra democratas”

O democrata Tony Cabral, congressista no Massachusetts, é uma presença habitual no Legislators’ Dialogue, que a FLAD organiza em Lisboa com políticos luso-americanos. Acredita que em novembro o seu partido vai ter um bom resultado nas eleições intercalares, e aponta Gavin Newsom como forte hipótese de candidato presidencial em 2028 contra talvez JD Vance.
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