Explosão em mala abandonada faz quatro feridos em Atenas

Uma explosão numa mala deixada na entrada de um edifício de apartamentos em Atenas fez quatro feridos, noticiou o jornal grego Ta Nea esta quarta-feira.

Dos feridos, dois eram civis e os restantes eram polícias, que tinham sido chamados ao local pelo gerente do prédio para investigar a mala, que conteria "drogas e uma balança", noticia o jornal.

Ao chegar ao local, um dos polícias meteu a mão dentro da mala e, ao mesmo tempo, o dispositivo terá explodido, indicaram várias testemunhas no local ao jornal. O gerente do prédio terá sido um dos feridos, de acordo com a Reuters.

O ferido mais grave terá sido esse polícia, que acabou por sofrer lesões no corpo e na cabeça e teve de ser sujeito a cirurgia, embora não correndo risco de vida.

As autoridades estão a investigar a origem deste volume deixado abandonado. De acordo com a emissora pública grega ERT, o caso foi, originalmente, investigado pelo serviço antiterrorismo da polícia grega. Porém, "a hipótese de um ato terrorista foi provisoriamente descartada" e a investigação passou para a direção anti-crime organizado.

O dispositivo que deu origem à explosão, de acordo com a mesma televisão, teria "elementos que remetem a uma caixa ou componente de um dispositivo eletrónico", para além de um botão.