Quatro corpos recuperados após explosão em prédio de bairro turístico de Atenas

Os corpos de quatro pessoas foram recuperados dos escombros do edifício que desabou na sexta-feira, 25 de setembro, após uma explosão no centro histórico de Atenas, enquanto prosseguem as buscas por desaparecidos, segundo os serviços de socorro gregos.

As autoridades ainda não determinaram a identidade das vítimas, embora tudo indique que se trata de turistas norte-americanos que tinham alugado um apartamento para uma curta estadia na capital grega, noticia a agência EFE.

O primeiro corpo, de uma mulher, foi encontrado durante a noite, tendo os outros três sido recuperados na manhã deste sábado.

Seis pessoas tinham sido dadas como desaparecidas após a explosão, entre as quais um casal de idosos, composto por um cidadão britânico de 78 anos e uma mulher grega de 77 anos, que vivia no segundo andar do edifício.

Os bombeiros prosseguem a remoção dos escombros à procura de pessoas que possam ter ficado soterradas.

A hipótese considerada mais plausível pelas autoridades é a de a explosão ter sido provocada por uma fuga de gás, tendo vários moradores e transeuntes relatado um forte cheiro na zona antes da explosão.

O edifício de dois pisos, que desabou na sexta-feira, cerca das 07:30 locais (05:30 em Lisboa), na sequência da explosão, situa-se em Plaka, um dos bairros mais turísticos da capital grega, localizado junto à Acrópole.

Segundo o presidente da Câmara de Atenas, Haris Doukas, que classifica o sucedido como uma “catástrofe inimaginável”, “os danos estendem-se a toda a rua, bem como à rua situada nas traseiras [do edifício]”.

Dois edifícios contíguos ficaram também gravemente danificados e foram evacuados, estando a decorrer inspeções para determinar se podem permanecer de pé ou terão de ser demolidos.

Duas mulheres foram retiradas de um edifício vizinho afetado pela explosão e hospitalizadas, enquanto outra pessoa sofreu ferimentos ligeiros provocados pelos destroços projetados.

A violência da explosão danificou ainda outros edifícios e automóveis estacionados na zona e obrigou uma igreja a transferir para o exterior a missa prevista para domingo.