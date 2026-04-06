Orbán inspeciona a proteção militar ao TurkStream.
Orbán inspeciona a proteção militar ao TurkStream.ZOLTAN FISCHER/ Gabinete de comunicação do PM da Hungria
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Explosivos junto a gasoduto que liga a Rússia à Hungria. Sabotagem ou falsa bandeira?

Kremlin diz ser “altamente provável” que a responsabilidade seja de Kiev, que nega qualquer ligação.
Susana Salvador
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