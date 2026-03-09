Explosivo perto da residência do autarca de Nova Iorque investigado como terrorismo e possível ligação ao ISIS

Um dispositivo explosivo improvisado lançado nas imediações da residência oficial do presidente da câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, está a ser investigado como um possível ato de terrorismo inspirado pelo grupo Estado Islâmico (ISIS). A notícia foi avançada pela NBC News esta segunda-feira, 9 de março. O incidente ocorreu no sábado (7), durante uma manifestação anti-islâmica e um contra-protesto junto a Gracie Mansion. A comissária da polícia de Nova Iorque, Jessica Tisch, indicou que dois suspeitos foram detidos e deverão responder em tribunal federal.Segundo a polícia, dois dispositivos foram lançados perto da manifestação, tendo sido verificado depois que um terceiro objeto suspeito não continha material explosivo. Pelo menos um dos artefatos continha um explosivo caseiro considerado altamente instável.“Era um dispositivo explosivo improvisado que poderia ter causado ferimentos graves ou morte”, afirmou Tisch, que acrescentou não existirem, para já, indícios de ligação entre o caso e o ataque em curso no Irão.Os suspeitos foram identificados como Emir Balat e Ibrahim Kayumi. Mamdani afirmou que os dois homens “viajaram da Pensilvânia e tentaram trazer violência para Nova Iorque”, acrescentando que existem imagens que os mostram a lançar os dispositivos.“Graças às ações rápidas e decisivas dos agentes da polícia de Nova Iorque, ambos foram imediatamente detidos e os dispositivos retirados das ruas”, disse o autarca, sublinhando que a situação poderia ter sido “muito mais perigosa”.Já Tisch não especificou por que motivo os investigadores estão a analisar possíveis ligações ao Estado Islâmico. A acusação federal contra os dois suspeitos deverá ser tornada pública ainda esta segunda-feira..Rama Duwaji, a artista que recusa ser vista apenas como a Sra. Zohran Mamdani.Preocupação internacional com jogadoras do Irão por recusa em cantar hino. Cinco procuram refúgio na Austrália