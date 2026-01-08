Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Zohran Mamdani e Rama Duwaji, na cerimónia de posse frente à Câmara Municipal, a 1 de janeiro.
Zohran Mamdani e Rama Duwaji, na cerimónia de posse frente à Câmara Municipal, a 1 de janeiro. EPA/TAURAT HOSSEIN
Internacional

Rama Duwaji, a artista que recusa ser vista apenas como a Sra. Zohran Mamdani

A nova primeira-dama de Nova Iorque tem 28 anos e conheceu o marido numa aplicação de encontros. Filha de pais sírios, nasceu no Texas, passou a infância na Grande Maça e Nova Jérsia e viveu no Dubai.
