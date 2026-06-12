Ex-presidente sul-coreano condenado a mais 30 anos de prisão por lançar drones contra a Coreia do Norte

O ex-presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol foi condenado a mais 30 anos de prisão, com um tribunal de Seul a considerar que aprovou o envio de drones para a Coreia do Norte com o objetivo de provocar Pyongyang e justificar a declaração falhada de lei marcial no final de 2024. Yoon foi considerado culpado de auxílio ao inimigo e abuso de poder. O ex-ministro da Defesa Kim Yong-hyun também foi condenado a 30 anos pelo seu papel na mesma operação.O tribunal lembrou que o envio dos drones provocou a Coreia do Norte, criando assim "um risco de baixas e danos materiais" para os cidadãos e militares sul-coreanos, como resultado de "um conflito militar". Os advogados do ex-presidente argumentaram que as suas ações foram uma resposta "legítima" às "provocações da Coreia do Norte com balões de lixo".Em causa o lançamento, por Pyongyang, de centenas de balões em 2024, que foram posteriormente encontrados contendo "lixo e resíduos imundos", do outro lado da fronteira com o Sul.Esta nova condenação soma-se à de prisão perpétua imposta em fevereiro a Yoon por insurreição, por ter imposto o estado de emergência de forma inconstitucional, e à pena de prisão de cinco anos que recebeu em janeiro por obstrução à justiça, no âmbito dos quatro processos judiciais relacionados com a sua tentativa falhada de instaurar o estado de exceção..Presidente deposto da Coreia do Sul condenado a prisão perpétua