Yoon Suk-yeol
Yoon Suk-yeolFOTO: EPA/SOUTH KOREAN PRESIDENTIAL OFFICE HANDOUT
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Ex-presidente sul-coreano condenado a mais 30 anos de prisão por lançar drones contra a Coreia do Norte

Yoon Suk-yeol autorizou esta operação para provocar Pyongyang e justificar a declaração falhada de lei marcial no final de 2024, pela qual já foi condenado a prisão perpétua.
Susana Salvador
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O ex-presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol foi condenado a mais 30 anos de prisão, com um tribunal de Seul a considerar que aprovou o envio de drones para a Coreia do Norte com o objetivo de provocar Pyongyang e justificar a declaração falhada de lei marcial no final de 2024.

Yoon foi considerado culpado de auxílio ao inimigo e abuso de poder. O ex-ministro da Defesa Kim Yong-hyun também foi condenado a 30 anos pelo seu papel na mesma operação.

O tribunal lembrou que o envio dos drones provocou a Coreia do Norte, criando assim "um risco de baixas e danos materiais" para os cidadãos e militares sul-coreanos, como resultado de "um conflito militar".

Os advogados do ex-presidente argumentaram que as suas ações foram uma resposta "legítima" às "provocações da Coreia do Norte com balões de lixo".

Em causa o lançamento, por Pyongyang, de centenas de balões em 2024, que foram posteriormente encontrados contendo "lixo e resíduos imundos", do outro lado da fronteira com o Sul.

Esta nova condenação soma-se à de prisão perpétua imposta em fevereiro a Yoon por insurreição, por ter imposto o estado de emergência de forma inconstitucional, e à pena de prisão de cinco anos que recebeu em janeiro por obstrução à justiça, no âmbito dos quatro processos judiciais relacionados com a sua tentativa falhada de instaurar o estado de exceção.

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