Ex-presidente do parlamento ucraniano morto a tiro em Lviv. "Assassinato terrível", diz Zelensky

O ex-presidente do parlamento ucraniano, Andriy Parubiy, foi morto a tiro em Frankivsk, na região de Lviv, no oeste do país, disse este sábado, 30 de agosto, Volodymyr Zelensky. O presidente da Ucrânia fala num "terrível assassinato". De acordo com a polícia, o alerta para um tiroteio foi dado por volta do meio-dia (hora local) através de uma chamada de emergência. Parubiy, de 54 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.O líder da administração regional de Lviv, Maksym Kozytskyi, indicou que a vítima morreu antes de chegarem as equipas de emergência. As autoridades "estão a tomar todas as medidas para determinar a identidade do atirador e o seu paradeiro", refere a polícia ucraniana."O ministro do Interior, Ihor Klymenko, e o procurador-geral, Ruslan Kravchenko, acabaram de relatar as primeiras circunstâncias conhecidas de um assassinato horrível em Lviv. Andriy Parubiy foi morto", escreveu Zelenskiy nas redes sociais, dando conta que estão em curso diligências para localizar o autor dos disparos. . Segundo os media locais, o suspeito estaria numa bicicleta elétrica quando abordou o ex-presidente do parlamento ucraniano. Abriu fogo e fugiu do local do crime, onde foram encontrados vestígios de sete balas, avança a estação de televisão Suspilne.Além de presidente do parlamento ucraniano, Parouby foi também secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa, tendo participado na “revolução laranja” de 2004 e depois na de Maidan, em 2014, ambos movimentos pró-Europa."Notícias terríveis de Lviv", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha, em reação à morte de Parubiy, que descreveu como "um patriota e estadista que deu um enorme contributo para a defesa da liberdade, independência e soberania da Ucrânia". "Um homem que merece estar nos livros de História", destacou nas redes sociais.A primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, fala numa "perda profunda" para o país, realçando que Parubiy "foi um patriota" e "deu um grande contributo para a formação" do Estado ucraniano.Svyrydenko pede que haja uma investigação para "esclarecer rapidamente as circunstâncias da morte e punir todos os responsáveis"."Este é um tiro contra o coração da Ucrânia", lamentou o antigo presidente ucraniano, Petro Poroshenko..Ataque russo faz um morto e 24 feridos. Zelensky insiste que são necessárias medidas reais.Paris e Berlim reforçam defesa aérea de Kiev após ataques russos maciços