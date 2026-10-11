Petro (esquerda) saiu do cargo em agosto, sendo sucedido pelo político de extrema-direita, Abelardo de la Espriella
Petro (esquerda) saiu do cargo em agosto, sendo sucedido pelo político de extrema-direita, Abelardo de la EspriellaFOTO: RICARDO STUCKER/Palácio do Planalto
Internacional

Ex-presidente colombiano propõe rede mundial de "ativismo digital" de apoio a Lula no Brasil

Gustavo Petro defende que sejam seres humanos a derrotar os bots, que diz serem usados pela extrema-direita, representada na segunda-volta das eleições brasileiras por Flávio Bolsonaro.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O ex-presidente colombiano, Gustavo Petro, propôs este sábado (11 de outubro), na Cidade do México, a construção de um "ativismo digital unido" face à alegada utilização de inteligência artificial (IA) e bots para manipular eleições na América Latina, particularmente no Brasil.

A ideia central para essa passaria pela mobilização de milhares de pessoas em todo o mundo, que publicassem mensagens diárias favoráveis a Luiz Inácio Lusa da Silva, em contrapeso ao poder dos 'bots', que têm a capacidade, cada um, de gerar diariamente mais 5000 publicações nas redes sociais de apoio direto e indireto do candidato da extrema-direita, Flávio Bolsonaro.

Petro, que falava na palestra "A Colômbia perante o abismo", na Feira do Livro do Zócalo, na capital mexicana, acusou a alegada manipulação eleitoral através da IA em países como a Colômbia, Equador e Peru, por meio de bots ou perfis falsos utilizados para manipular os eleitores.

Nesse sentido, apelou a que se "derrotassem" esses bots nas eleições do Brasil "com seres humanos a substituir essa capacidade comunicacional", e que "o eleitorado possa compreender o que é virtualidade e o que é realidade".

Segundo Petro, se cada indivíduo distinguir essa diferença, "o progressismo vence, porque destruímos realmente os donos mais poderosos do capital, que são os donos dessa virtualidade".

"Essa é uma estratégia, uma tática, diria eu", salientou o ex-presidente colombiano.

Petro apelou à construção de um "ativismo digital unido" entre os movimentos progressistas de diferentes países, que "seja capaz de superar a imensa quantidade de dólares e euros que os detentores do capital investem para manipular a consciência humana, individual e coletiva".

"Como é que percebemos que as eleições no Brasil não são as eleições de outro país?", questionou.

Perante isso, propôs que milhares de pessoas publicassem diariamente mensagens em português a partir de diferentes partes do mundo, incluindo cidades como Los Angeles, Miami e Madrid, para contrariar a atividade dos bots que, segundo afirmou, podem gerar até 5.000 mensagens por dia cada um.

O objetivo seria chegar diretamente ao eleitorado brasileiro, inclusive mostrando o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para que os eleitores "percebam que o Lula não é mau", explicou.

O alerta de Petro coincide com as eleições presidenciais no Brasil, cujo primeiro turno se realizou a 4 de outubro, e o segundo turno está previsto para o próximo dia 25.

Lula procura a reeleição contra o senador de extrema-direita Flávio Bolsonaro, num clima de forte polarização.

O apelo surge ainda num contexto de maior controlo sobre a desinformação nas eleições brasileiras. A justiça eleitoral e as plataformas reforçaram medidas para travar o uso de IA, "deepfakes" e interferências nas eleições.

A visita de Petro ao México ocorre num contexto de mudanças políticas na região, onde diversas forças progressistas e conservadoras disputam o poder.

Petro (esquerda) saiu do cargo em agosto, sendo sucedido pelo político de extrema-direita, Abelardo de la Espriella
"O Brasil não cabe no quintal de ninguém", diz Lula em discurso na ONU
Petro (esquerda) saiu do cargo em agosto, sendo sucedido pelo político de extrema-direita, Abelardo de la Espriella
Trump, Milei e mais. Eis as eleições mais internacionalizadas de sempre no Brasil
Petro (esquerda) saiu do cargo em agosto, sendo sucedido pelo político de extrema-direita, Abelardo de la Espriella
Gleisi Hoffmann: “O Chega fora do governo é um alívio, com essa gente não se brinca”
Lula da Silva
Eleições no Brasil
Presidenciais no Brasil
Eleições Brasil
Gustavo Petro
presidenciais brasileiras
Diário de Notícias
www.dn.pt