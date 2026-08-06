Lula e Bolsonaro são os principais candidatos destas eleições.
Lula e Bolsonaro são os principais candidatos destas eleições.Fotos: EPA + Facebook de Flávio Bolsonaro
Internacional

Trump, Milei e mais. Eis as eleições mais internacionalizadas de sempre no Brasil

Os sufrágios no quinto maior país do mundo costumam atrair a atenção do planeta inteiro mas nunca tanto como este ano, com Lula da Silva e Flávio Bolsonaro na disputa, defendem cientistas políticos.
João Almeida Moreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Internacional
Brasil
Lula da Silva
Javier Milei
Flávio Bolsonaro
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt