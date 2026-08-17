Eurostar pode ter concorrência a partir de 2030

O grupo britânico Virgin recebeu autorização para aceder, a partir de 2030, à linha de alta velocidade HS1, que liga Londres ao túnel sob o Canal da Mancha, abrindo caminho ao lançamento de serviços concorrentes do Eurostar.

A autorização foi concedida pela entidade reguladora ferroviária britânica (ORR), que indicou hoje que o acordo permitirá à Virgin Trains operar até 20 serviços diários de ida e volta entre Londres e Paris, Bruxelas e Amesterdão, entre 01 de outubro de 2030 e 31 de dezembro de 2040.

No entanto, “ainda há várias etapas a ultrapassar antes que estes novos serviços possam ser operados”, advertiu o regulador, em comunicado.

A Virgin terá ainda de adquirir o material circulante, obter acesso às restantes redes ferroviárias envolvidas e conseguir as autorizações de segurança da ORR e das autoridades competentes da União Europeia.

O grupo britânico tinha já conseguido, em outubro de 2025, acesso ao depósito londrino de Temple Mills, até agora reservado ao Eurostar e considerado essencial para o lançamento de ligações ferroviárias entre Londres e o continente europeu.

O Eurostar é atualmente o único operador de transporte ferroviário de passageiros através do túnel sob o Canal da Mancha entre Londres e o continente, mas outras empresas, como a italiana Trenitalia, têm manifestado interesse em lançar serviços concorrentes.

Desde a abertura da ligação ferroviária, em 1994, várias empresas anunciaram projetos para competir com o Eurostar, mas nenhum chegou a concretizar-se.

A entrada de novos operadores poderá aumentar a concorrência e pressionar os preços dos bilhetes, numa altura em que as viagens de comboio entre Paris e Londres são frequentemente mais caras do que as ligações aéreas entre as duas cidades.

A Eurotunnel, empresa responsável pela gestão do túnel sob o Canal da Mancha, tem procurado atrair novos operadores, defendendo que a infraestrutura dispõe de capacidade para acolher até 1.000 comboios por dia, face aos cerca de 400 atualmente em circulação, entre serviços Eurostar, transporte de veículos e mercadorias.

Também a London St. Pancras Highspeed, empresa que explora a HS1, tem defendido uma maior utilização da infraestrutura, estimando que a linha funciona atualmente a cerca de 50% da sua capacidade.