Europa não consegue compensar queda da ajuda dos EUA a Kiev

Depois de um primeiro semestre com valores recorde, a ajuda militar já tinha caído drasticamente durante o verão (a ajuda militar cai drasticamente apesar da nova iniciativa da NATO), uma tendência que se manteve em setembro e outubro, segundo a última atualização do Monitor de Apoio à Ucrânia do Instituto Kiel para a Economia Mundial. Ao ritmo atual, as verbas destinadas à ajuda militar não são suficientes para compensar a falta de apoio dos EUA - enquanto as verbas anuais atingiram uma média de aproximadamente 41,6 mil milhões de euros entre 2022 e 2024 (incluindo a Europa, os EUA e outros doadores), apenas 32,5 mil milhões de euros foram alocados até à data em 2025. Para atingir os níveis anteriores, seria necessário alocar mais 9,1 mil milhões de euros até ao final do ano, o que exigiria uma taxa de alocação mensal mais do dobro da observada nos últimos meses.“Com base nos dados disponíveis até outubro, a Europa não conseguiu manter o ritmo do primeiro semestre de 2025”, afirma Christoph Trebesch, diretor do Monitor de Apoio à Ucrânia. “A recente desaceleração torna difícil à Europa compensar totalmente a ausência de ajuda militar dos EUA em 2025. Se este ritmo mais lento se mantiver nos restantes meses, 2025 tornar-se-á o ano com o nível mais baixo de novas alocações de ajuda à Ucrânia desde o início da invasão em grande escala em 2022.”Embora o apoio militar geral da Europa esteja a diminuir, estes variam significativamente entre as principais economias. A França, a Alemanha e o Reino Unido aumentaram as suas alocações militares em comparação com o período de 2022 a 2024: Berlim quase triplicou as suas alocações médias mensais, enquanto Paris e Londres mais do que duplicaram as suas. Ainda assim, em relação ao seu PIB de 2021, os três países mantiveram-se muito abaixo dos principais doadores nórdicos: Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia. Para atingir os níveis nórdicos, as maiores economias da Europa necessitariam de aumentar substancialmente as suas contribuições.O contraste com a Itália e a Espanha foi ainda mais acentuado: nenhum dos dois países aumentou as suas verbas militares este ano. Roma reduziu os seus já baixos níveis de verbas em 15% em comparação com o período de 2022 a 2024, e Madrid não registou qualquer nova ajuda militar, o que enfraqueceu a resposta geral da Europa.“As maiores verbas de França, Alemanha e Reino Unido são significativas”, explica Taro Nishikawa, do Monitor de Apoio à Ucrânia. “Mas mesmo estes três países ainda estão atrás dos países nórdicos em termos relativos. Entretanto, a redução do apoio de Espanha e Itália é um revés notável, reforçando a importância de uma distribuição mais equilibrada dos encargos por toda a Europa.”.Ajuda militar à Ucrânia cai a pique apesar do novo plano da NATO