"Europa e Canadá são mais fortes juntos", diz Mick Carney, recusando criação de um terceiro bloco

O rimeiro-ministro canadiano saudou esta quinta-feira, 17 de setembro, a proposta de aquele país se vir a tornar um membro associado da União Europeia e realçou que a Europa e o Canadá são mais fortes juntos. Mick Carney defendeu por isso que devem estreitar laços, mas realçou que não se pretendia criar um novo bloco para rivalizar com as grandes potências mundiais.

Num discurso feito no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, depois de o presidente dos Estados Unidos ter dito que poderia considerar a parceria entre Otava e Bruxelas um "ato hostil" e cortar o comércio com a Europa em "muitas coisas", Carney garantiu que a intenção não é criar um terceiro bloco.

"A Europa e o Canadá são fortes individualmente. A Europa e o Canadá são ainda mais fortes juntos", disse Carney. "Não estou a propor um terceiro bloco para me tornar um rival entre grandes potências, apenas com mais educação", continuou. "Não procuramos o poder para dominar os outros. Pelo contrário, procuramos a resiliência para que ninguém possa controlar os nossos mercados abertos, prejudicar a nossa soberania, ameaçar a nossa integridade territorial ou minar as nossas liberdades, as nossas democracias e o nosso Estado de direito", disse ainda.

"Não somos aliados de ocasião. Não procuramos acordos de soma zero. O nosso compromisso com o Estado de Direito e a nossa defesa inabalável da dignidade humana, da liberdade individual e da democracia partilham as mesmas raízes profundas, a mesma dedicação inabalável”, afirmou o primeiro-ministro canadiano, defendendo que “uma economia forte não é um fim em si mesma, mas o meio para uma sociedade justa”.

Na quarta-feira, no discurso do Esatdo da União, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs que o Canadá se torne o primeiro membro associado da UE, levando a relação entre os dois blocos ao mais elevado nível possível."Se for uma boa intenção, tudo bem. Se for uma má intenção, imporemos tarifas muito pesadas à Europa", reagiu Donald Trump.