O discurso de JD Vance em Munique em 2025 marcou um ponto de rutura entre EUA e Europa.
O discurso de JD Vance em Munique em 2025 marcou um ponto de rutura entre EUA e Europa. Marc Conzelmann / MSC
Europa chegou à “dolorosa” conclusão de que tem de ser mais autónoma face a uns EUA voláteis

Relatório da Conferência de Segurança de Munique aponta que os Estados Unidos desconsideram normas, como a proibição da ameaça, e que a Europa entrou numa era prolongada de confrontos.
Ana Meireles
