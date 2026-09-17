Eurodeputados querem garantir ambiente seguro na internet para jovens

O Parlamento Europeu (PE) quer que as plataformas digitais, os Estados-membros e a Comissão garantam um ambiente seguro na internet para os jovens na União Europeia (UE), tendo aprovado esta quinta-feira, 17 de setembro, um relatório nesse sentido.

No relatório, aprovado com 395 votos a favor, 136 contra e 80 abstenções, os eurodeputados pedem uma estratégia europeia integrada que envolva legisladores, famílias e escolas, a fim de garantir que as redes sociais e a internet são seguras, em especial para os utilizadores mais novos.

Reconhecendo que o ambiente online proporciona oportunidades de aprendizagem e de desenvolvimento da criatividade, o PE salienta, no entanto, os riscos de dependência das redes sociais e de exposição ao ciberassédio, que podem resultar em problemas de saúde mental.

Os eurodeputados requerem que as empresas introduzam instrumentos de verificação da idade sem a recolha ou conservação de dados pessoais, aumentem a transparência em torno dos sistemas algorítmicos das redes sociais, ofereçam um ‘modo juventude, que desative a publicidade direcionada para menores, apliquem normas éticas obrigatórias e melhorem a transparência para o treino de modelos de Inteligência Artificial(IA), pedindo ainda que proíbam os sistemas de IA que geram, manipulam ou alteram imagens ou vídeos que representem conteúdos sexuais de uma pessoa identificável sem consentimento.

O PE defende ainda a criação de um código de conduta para influenciadores, agências e plataformas em linha a nível da UE.

Segundo dados do serviço estatístico da UE, Eurostat, relativos a 2025, 98% dos jovens com idades entre os 16 e os 29 anos na UE utilizam diariamente a internet, em comparação com 90% da população total.

A participação nas redes sociais foi a atividade mais comum na internet entre os jovens em 2025, com a criação de perfis e a publicação de mensagens como rotina para uma média de 89% dos jovens da UE.