Sede da Comissão Europeia, em Bruxelas.
Sede da Comissão Europeia, em Bruxelas. Claudio Centonze /UNIÃO EUROPEIA
Internacional

Eurobarómetro. Mais de metade dos europeus está pessimista quanto ao futuro do mundo, mas otimista com a UE

O sentimento dominante é de incerteza, embora seguido de esperança, com a maioria do europeus a acreditarem que a UE é um lugar de estabilidade. Portugal é o país que mais acredita nesta afirmação.
Ana Meireles
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