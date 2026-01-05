Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O governador da Califórnia Gavin Newsom tem vindo a ganhar notoriedade e lidera várias sondagens para as primárias.
O governador da Califórnia Gavin Newsom tem vindo a ganhar notoriedade e lidera várias sondagens para as primárias.Facebook de Gavin Newsom
Internacional

EUA. “Presidenciáveis” democratas têm em 2026 rampa de lançamento para 2028

Para quem tem a Casa Branca na mira, como Gavin Newsom, Kamala Harris ou Alexandria Ocasio-Cortez, intercalares de novembro são oportunidade para se destacar.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Republicanos
Democratas
Intercalares nos EUA
edição impressa
presidenciais 2028

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt