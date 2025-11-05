EUA. Luta por um custo de vida acessível parece ser a chave para o sucesso democrata

A vitória de Zohran Mamdani em Nova Iorque e as conquistas dos cargos de governador na Virgínia e em Nova Jérsia deram aos democratas uma noite eleitoral melhor do que ousavam esperar, depois de há um ano terem visto Donald Trump ganhar de forma expressiva as presidenciais. Mas ainda é cedo para começarem a cantar vitória - uma sondagem há uma semana mostrava que 68% dos norte-americanos acreditam que os democratas estão desligados da realidade -, embora os resultados desta terça-feira à noite, 4 de novembro, parecem ter mostrado que existe um caminho para conquistar os eleitores, sejam os candidatos socialistas, como Mamdani, ou moderados, como Mikie Sherrill e Abigail Spanberger, as governadoras eleitas de Nova Jérsia e Virgínia, respetivamente.Estes três democratas focaram o seu discurso no elevado custo de vida, tema que foi umas das bandeiras de Donald Trump durante a sua campanha - as suas queixas sobre o preços dos ovos eram uma constante, por exemplo -, mas que o presidente parece estar longe de resolver. Aliás, as sondagens à boca das urnas na terça-feira revelaram que, nas quatro principais disputas eleitorais em jogo - as três já referidas e a votação pela Proposta 50 na Califórnia - os eleitores disseram que a economia era a questão mais importante, o que acabou por se traduzir em votos para os democratas. “Num partido tão abrangente como este, teremos muitas ideias diferentes, muitas formas diferentes de alcançar o mesmo objectivo, e é aí que estamos unidos”, referiu Ken Martin, presidente do Comité Nacional Democrata, na segunda-feira. “O que têm em comum Zohran Mamdani, Mikie Sherrill e Abigail Spanberger? A acessibilidade financeira.”Zohran Mamdani, de 34 anos, venceu a eleição para mayor de Nova Iorque com 50,4% dos votos (quase nove pontos à frente do antigo governador democrata Andrew Cuomo, que recebeu o apoio de Trump), tornando-se no primeiro muçulmano e descendente de sul asiáticos a consegui-lo, após apresentar um programa que assenta em três grandes ideias: congelamento das rendas para dois milhões de nova-iorquinos, autocarros grátis e mais rápidos e creches gratuitas para crianças até aos 5 anos. Na sua primeira entrevista desde que foi eleito o mais jovem mayor de Nova Iorque desde 1892, dada esta quarta-feira à ABC, Mamdani referiu que a sua vitória lhe dá um mandato para procurar uma “agenda ambiciosa de acessibilidade”, com o objetivo de transformar “a cidade mais cara” dos Estados Unidos numa “uma cidade acessível”.Do lado mais moderado dos democratas, a antiga congressista Abigail Spanberger apostou numa mensagem centrada na maior preocupação dos eleitores da Virgínia, o custo de vida - venceu com 57,2% dos votos, quase 15 pontos à frente da republicana Winsome Earle-Seares, a ainda vice-governadora. No seu discurso de vitória, aquela que será a primeira mulher governadora da Virgínia afirmou que os eleitores “escolheram uma liderança que se concentrará incansavelmente no que mais importa: reduzir custos, manter as nossas comunidades seguras e fortalecer a nossa economia para todos”.Na mesma linha, a ainda congressista Mikie Sherrill apostou num plano para reduzir os custos dos serviços públicos, culpando Trump por causar estragos na economia, sabendo que o presidente conquistou há um ano alguns dos eleitores democratas mais fiéis em Nova Jérsia, os negros e os latinos, com promessas económicas. Acabou por ganhar com 56,2% dos votos, à frente do republicano Jack Ciattarelli (43,2%), que era apoiado por Trump, conseguindo 94% dos eleitores negros e 68% dos latinos. “A liberdade por si só não é suficiente se o governo tornar impossível alimentar a sua família, obter uma boa educação ou conseguir um bom emprego”, disse Sherrill depois de ter sido eleita a primeira governadora democrata do estado, numa referência ao mote de Nova Jérsia, Liberdade e Prosperidade. O problema dos republicanosAlém dos seus apoiantes, os republicanos a nível nacional terão sido o grupo mais satisfeito com a vitória de Zohran Mamdani em Nova Iorque, que querem transformar o socialista no novo rosto do Partido Democrata, de forma a assustar os eleitores mais moderados, incluindo democratas. Neste último caso basta olhar para a falta de apoios dentro do seu próprio partido a Mamdani durante a campanha, além de progressistas como a congressista Alexandria Ocasio-Cortez - o líder dos democratas da Câmara dos Representantes, o nova-iorquino Hakeem Jeffries, só o fez há uma semana, e o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, também de Nova Iorque, nem sequer quis dizer na terça-feira se tinha votado nele. Já os republicanos não param de falar em Mamdani, começando por Donald Trump, que, há cerca de um mês disse que a vitória do “comunista” seria a “melhor coisa que poderia acontecer ao Partido Republicano”. Ou como o porta-voz da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, que afirmou que a eleição de Mamdani “consolida a transformação do Partido Democrata num partido socialista radical, defensor de um governo grande”. Paralelamente, os republicanos têm um ano (até às eleições intercalares) para perceber o efeito Donald Trump nos eleitores. O presidente - que adivinhando uma derrota, que já admitiu, se quis distanciar das votações desta quarta-feira alegando que não estava nos boletins de voto - está a viver o ponto mais baixo da sua popularidade e os candidatos que apoiou agora publicamente foram derrotados. Por outro lado, mesmo com este distanciamento, “as suas políticas, incluindo o seu projeto orçamental grande e belo e os seus cortes maciços na força de trabalho federal, desempenharam um papel central nas eleições da Virgínia, de Nova Jérsia e até da cidade de Nova Iorque. E os republicanos de cada um destes estados recusaram-se a distanciar-se do presidente ou da sua agenda”, como refere uma análise da AP.Califórnia a pensar em 2026Os eleitores da Califórnia deram mais uma vitória aos democratas ao aprovarem com 63,8% dos votos a Proposição 50, lançada pelo governador Gavin Newsom em resposta aos republicanos do Texas, e que permite redesenhar os distritos eleitorais do estado, abrindo a possibilidade de dar mais cinco lugares aos democratas na Câmara dos Representantes nas intercalares dentro de um ano.“As pessoas esperaram três horas em filas para votar, para enviar uma mensagem a Donald Trump: sem coroas, sem tronos, sem reis”, disse Newsom. “Que noite para o partido democrata”. A aprovação da medida é vista como um primeiro passo na possível ascensão de Newsom, que tem sido um dos maiores opositores de Trump, a candidato presidencial em 2028. .“Donald Trump: aumenta o volume”. 