Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Zohran Mamdani venceu a corrida para mayor de Nova Iorque aos 34 anos.
Zohran Mamdani venceu a corrida para mayor de Nova Iorque aos 34 anos.SARAH YENESEL / EPA
Internacional

EUA. Luta por um custo de vida acessível parece ser a chave para o sucesso democrata

Noite eleitoral deu a vitória a Zohran Mamdani na cidade de Nova Iorque, a Mikie Sherrill no estado de Nova Jérsia e a Abigail Spanberger no estado da Virgínia.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Estados Unidos
Partido Democrata
edição impressa
Gavin Newsom
Zohran Mamdani

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt