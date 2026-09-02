Crescente Vermelho partilhou imagem da destruição em Sirak.
Crescente Vermelho partilhou imagem da destruição em Sirak.EPA
Internacional

EUA investigam notícia de mortes em casamento iraniano

Ataque na véspera terá atingido mais de 70 pessoas. Trump propõe renomear estreito de Ormuz para o seu apelido.
César Avó
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