EUA investigam notícia de mortes em casamento iraniano

O Comando Central dos EUA está a investigar notícias de que uma festa de casamento foi atingida durante os ataques de terça-feira ao Irão, disse um porta-voz .“Estamos cientes dos relatos, que tiveram origem nos meios de comunicação estatais iranianos, e estamos a investigá-los. Os militares dos EUA nunca atacam civis, ao contrário do IRGC”, disse o porta-voz do Centcom Tim Hawkins, referindo-se ao Corpo dos Guardas da Revolução do Irão. Segundo os media iranianos quatro pessoas (duas mulheres e duas crianças) morreram e 68 ficaram feridas em Sirak, na província de Bandar Abbas.No primeiro dia de guerra, em 28 de fevereiro, um bombardeamento dos EUA que visava a sede da brigada naval dos Guardas da Revolução na cidade de Minab acertou em cheio numa escola feminina adjacente, tendo causado 165 mortos. Após a troca de ataques entre EUA e Irão que pôs fim a um mês de acalmia, Trump disse não acreditar que os confrontos se prolonguem por “muito tempo”. Reafirmou que Washington mantém o controlo sobre o estreito de Ormuz. “Estamos, na maior parte, a fazê-lo sem problemas. De vez em quando eles lançam um drone, e nós derrubamo-lo. Temos controlo, um controlo muito forte.”No dia em que uma sondagem demonstra que os norte-americanos opõem-se em larguíssima maioria às mudanças de nomes propostos por Trump — no caso o lago Ontário para lago América, recolhendo apenas 14% de apoio, segundo sondagem Reuters/Ipsos —, o presidente norte-americano insiste na tecla, desta feita com o seu nome à baila. “Agora que o controlamos, deveríamos renomear o estreito de Ormuz para ‘estreito Trump’?”, perguntou na sua plataforma Truth Social. Pouco depois, a Casa Branca publicou nas redes sociais um mapa onde a via marítima é designada “estreito Trump” e a frase “Soa bem”. No primeiro dia na Casa Branca, o empresário assinou uma ordem executiva para se alterar o nome do Monte Denali, no Alasca, para Monte McKinley, e para o golfo do México passar a ser tratado como golfo da América. Além disso, também mudou o nome do Kennedy Center, incluindo o seu apelido. Depois de um juiz ter ordenado a retirada do seu nome na fachada do edifício, a administração do centro, controlada pelo presidente, decidiu passar a descrever o local como Centro de Artes Performativas John F. Kennedy Restaurado e Renovado pelo Presidente Donald J. Trump, assim como renomear os terrenos à volta como praça do presidente Donald J. Trump..Irão ataca bases norte-americanas após bombardeamento dos EUA ter matado cinco pessoas num casamento.EUA confirmam novos ataques ao Irão. Resposta iraniana está em curso