EUA e Irão falham acordo para pôr fim à guerra

A Arábia Saudita anunciou hoje o restabelecimento total da capacidade de funcionamento do oleoduto que atravessa o país de leste a oeste, rota de abastecimento de petróleo bruto aos mercados globais, após reparação dos danos causados por ataques iranianos.“As infraestruturas energéticas e o oleoduto este-oeste danificados pelos ataques estão novamente em condições de funcionamento, melhorando a fiabilidade do abastecimento”, afirmou o ministério da Energia saudita, citado pela agência oficial SPA.Este oleoduto é a principal rota de abastecimento de petróleo bruto aos mercados globais em caso de bloqueio do Estreito de Ormuz, transportando aproximadamente sete milhões de barris de crude por dia.Os volumes perdidos no campo de Manifa, que ascendem a aproximadamente 300.000 barris por dia, foram recuperados, acrescentou o ministério.Quanto ao campo de Khurais, os trabalhos para restabelecer a sua plena capacidade de produção continuam, e a sua conclusão será anunciada assim que estiverem concluídos.Lusa