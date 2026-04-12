Internacional

EUA e Irão falham acordo para pôr fim à guerra

As delegações norte-americana e iraniana deixaram o Paquistão ao fim de uma maratona de negociações sem resultado e a culparem-se mutuamente pelo fracasso.
JD Vance dá conferência de imprensa após falhanço nas negociações
JD Vance dá conferência de imprensa após falhanço nas negociaçõesSOHAIL SHAHZAD/EPA

Arábia Saudita repara oleoduto e normaliza fornecimento de crude

A Arábia Saudita anunciou hoje o restabelecimento total da capacidade de funcionamento do oleoduto que atravessa o país de leste a oeste, rota de abastecimento de petróleo bruto aos mercados globais, após reparação dos danos causados por ataques iranianos.

“As infraestruturas energéticas e o oleoduto este-oeste danificados pelos ataques estão novamente em condições de funcionamento, melhorando a fiabilidade do abastecimento”, afirmou o ministério da Energia saudita, citado pela agência oficial SPA.

Este oleoduto é a principal rota de abastecimento de petróleo bruto aos mercados globais em caso de bloqueio do Estreito de Ormuz, transportando aproximadamente sete milhões de barris de crude por dia.

Os volumes perdidos no campo de Manifa, que ascendem a aproximadamente 300.000 barris por dia, foram recuperados, acrescentou o ministério.

Quanto ao campo de Khurais, os trabalhos para restabelecer a sua plena capacidade de produção continuam, e a sua conclusão será anunciada assim que estiverem concluídos.

Lusa

Presidente do Parlamento iraniano diz que EUA não conseguiram conquistar a confiança da delegação do Irão

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmou hoje numa série de publicações na rede social X, que o Irão deixou clara a sua posição e que agora os Estados Unidos têm de decidir se podem ou não merecer a confiança do Irão.

"Os meus colegas da delegação iraniana apresentaram iniciativas promissoras, mas o lado oposto acabou por não conseguir conquistar a confiança da delegação iraniana nesta ronda de negociações", escreveu.

"Os Estados Unidos compreenderam a nossa lógica e os nossos princípios, e agora é tempo de decidirem se podem ou não merecer a nossa confiança", acrescentou, garantindo que o Irão não cessará os esforços "para consolidar as conquistas dos quarenta dias da defesa nacional do Irão"

Turquia acusa Netanyahu de sabotar negociações

O Governo turco acusou hoje o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de sabotar as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irão para evitar ser julgado por corrupção no seu país.

“O objetivo atual de Netanyahu é sabotar as negociações de paz em curso e prosseguir com as suas políticas expansionistas na região, porque, caso contrário, será julgado no seu país e provavelmente enviado para a prisão”, assinalou o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco.

Netanyahu tem vários julgamentos por corrupção pendentes em Israel, mas o primeiro-ministro solicitou o adiamento das sessões por estar ocupado com a guerra iniciada pelo seu país e pelos Estados Unidos contra o Irão.

O comunicado turco é a resposta a um ‘tweet’ do primeiro-ministro israelita, no qual este assegurava que iria continuar a guerra “contra o regime terrorista do Irão e os seus aliados, ao contrário de Erdogan, que se dá bem com eles e massacra os seus próprios cidadãos curdos”.

Uma das disputas entre os Estados Unidos e o Irão nas negociações de paz, que terminaram hoje sem resultados no Paquistão, é a insistência de Teerão em incluir o Líbano no acordo de cessar-fogo, enquanto Israel se recusa a pôr fim aos seus ataques a este país.

O comunicado turco recorda que Netanyahu tem um mandado de detenção do Tribunal Internacional de Haia para ser julgado por crimes de guerra e que Israel foi denunciado por genocídio devido à guerra em Gaza.

O gabinete de imprensa de Erdogan escreveu na rede social X que Netanyahu é “um criminoso que já não tem amigos” e que tenta “arrastar a região para a guerra e o caos como estratégia para a sua sobrevivência política”.

Lusa

EUA e Irão terminam negociações de cessar-fogo sem acordo e culpando-se mutuamente

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, deu na madrugada deste domingo, 12 de abril, por terminadas as negociações entre Washington e Teerão, sem acordo de paz, depois de os iranianos se recusarem a aceitar as condições americanas de não desenvolverem uma arma nuclear.

As conversações de alto nível terminaram após 21 horas, afirmou Vance, que se manteve em comunicação constante com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e outros membros da Administração.

"Mas a verdade é que precisamos de ver um compromisso afirmativo de que não irão procurar obter uma arma nuclear, nem irão procurar as ferramentas que lhes permitiriam alcançar rapidamente uma arma nuclear", disse Vance aos jornalistas, numa breve conferência de imprensa em Islamad.

"Esse é o objetivo central do Presidente dos Estados Unidos. E é isso que tentámos alcançar através destas negociações", acrescentou.

"E partimos daqui, e partimos daqui com uma proposta muito simples, um método de entendimento, que é a nossa oferta final e melhor. Veremos se os iranianos a aceitam", anunciou.

A referência a um "método de entendimento" com a melhor oferta final, deixado em cima da mesa pelos Estados Unidos, está a ser recebida por vários órgãos de comunicação social norte-americanos e no Médio Oriente como um sinal de que as negociações irão prosseguir e que a hipótese de um acordo de cessar-fogo permanente não foi descartada.

Isso mesmo parece indicar o lado iraniano. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão considerou que "ninguém estava à espera" que os Estados Unidos e o Irão chegassem a um acordo logo na primeira ronda de negociações.

"Era evidente desde o início que não devíamos esperar chegar a um acordo numa única sessão [de negociações]. Ninguém estava à espera disso", declarou Esmaeil Baqaei em declarações à televisão estatal iraniana.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano afirmou estar "certo de que os contactos com o Paquistão, bem como com os outros amigos na região, irão prosseguir".

Antes disso, a televisão estatal iraniana referiu que as "exigências irracionais" dos Estados Unidos levaram ao fracasso das negociações em Islamabad para pôr fim à guerra no Médio Oriente.

"A delegação iraniana negociou incansavelmente e de forma intensiva durante 21 horas para defender os interesses nacionais do povo iraniano. Apesar de várias iniciativas da parte [iraniana], as exigências irrazoáveis da parte americana impediram que as negociações avançassem. As negociações chegaram, portanto, ao fim", anunciou a Irib na rede de mensagens Telegram.

Um fonte do Irão não identificada que participou nas negociações, citada pela agência iraniana Meher, avançou entretanto que a situação no Estreito de Ormuz não irá mudar a menos que os Estados Unidos aceitem um "acordo razoável".

"O Irão não tem pressa e, a menos que os Estados Unidos aceitem um acordo razoável, não haverá alterações na situação do Estreito de Ormuz", afirmou, acrescentando que, até ao momento, "não foi fixada data nem local para uma possível próxima ronda de conversações".

"O Irão apresentou iniciativas e propostas razoáveis durante as conversações. Cabe agora aos Estados Unidos abordar os temas com realismo. Tal como o Governo norte-americano falhou nos seus cálculos bélicos, até agora também se tem enganado nas negociações", acrescentou a fonte.

"As conversações não conduziram a um acordo", concluiu sobre o contacto presencial de mais alto nível entre os Estados Unidos e o Irão desde que ambos os países romperam relações devido à revolução islâmica de 1979.

Ambas as delegações abandonaram Islamabad.

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