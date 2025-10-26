EUA dizem que China considera adiar restrições à exportação de terras raras

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou este domingo, 26 de outubro, que a China considera adiar as restrições à exportação de minerais raros e retomar compras de soja norte-americana, evitando assim um aumento das tarifas alfandegárias contra o país.O Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, ameaçou aplicar tarifas alfandegárias de 100% sobre os produtos chineses a partir de 01 de novembro se a China impusesse restrições à exportação de terras raras.“Acho que evitámos isso”, anunciou Bessent no programa ‘This Week with George Stephanopoulos’, da ABC.A China “adiará isto durante um ano enquanto analisa a situação”, acrescentou, referindo que Pequim também concordou em “comprar produtos agrícolas substanciais aos agricultores americanos”, durante conversações com o vice-primeiro-ministro, He Lifeng.Antes, a China tinha anunciado ter chegado a um "acordo preliminar" com os EUA nas negociações comerciais, após dois dias de conversações na capital da Malásia.O anúncio foi feito pelo representante do comércio internacional da China, Li Chenggang, embora não tenha esclarecido os termos do "acordo preliminar".Li afirmou que o diálogo entre as duas partes abordou "numerosos temas", dando como exemplos os controlos de exportação (que Pequim aplica às terras raras), a possível extensão da suspensão recíproca de tarifas aduaneiras e a cooperação anti-droga contra o fentanil.Os Estados Unidos e a China também discutiram a ampliação do comércio bilateral, bem como as taxas portuárias dos Estados Unidos contra embarcações chinesas.Este acordo acontece a poucos dias da reunião entre os líderes dos dois países, Donald Trump e Xi Jinping, em 30 de outubro na Coreia do Sul.As negociações comerciais entre Washington e Pequim decorrem num clima de tensão, depois de, em meados de outubro, a China ter imposto novas restrições ao comércio de terras raras, em cuja produção e exportação é praticamente monopolista.Em resposta, o presidente dos Estados Unidos ameaçou aumentar as tarifas sobre os produtos chineses para 100% a partir de 01 de novembro. .Trump vai à Ásia com futuro da economia na bagagem e encontro com Xi na agenda.Von der Leyen pede à UE que evite “perigosas dependências” de terras raras da China\n