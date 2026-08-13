EUA contra atos de colonos israelitas “terroristas” na Cisjordânia

Tropas israelitas assumiram esta quinta-feira, 13 de agosto, posições dentro de casas palestinianas na aldeia de Qusra, na Cisjordânia ocupada, segundo relatou o autarca local à Reuters, com o objetivo de colocar um ponto final a um cerco feito a estas famílias por colonos com o objetivo de as forçar a abandonar as suas terras. De acordo com as Nações Unidas, 15 palestinianos, incluindo duas crianças, estavam retidos nas suas casas, sem água nem eletricidade. Os Estados Unidos condenaram a atuação dos colonos, a quem chamaram de “israelitas terroristas”. Este cerco teve início no fim de semana, quando os colonos israelitas bloquearam a estrada de acesso às três casas da aldeia palestiniana de Qusra - uma delas propriedade de um cidadão com nacionalidade norte-americana - e montaram uma tenda nos quintais das mesmas de forma a impedir a entrada ou saída de pessoas. Antes já tinham cortado a luz e a água a estas famílias. As Forças de Defesa de Israel (IDF) explicaram em comunicado que os soldados foram mobilizados na manhã de ontem para proteger os moradores e manter a segurança, e que “receberam instruções de que os residentes de Qusra permaneceriam nas suas casas”. Foi ainda acrescentado que os militares não iriam “atuar dentro da casa da família palestiniana situada perto do local onde tinha sido montada a tenda que foi evacuada e desmontada”. De notar que esta ação militar ocorreu no mesmo dia em que várias autoridades israelitas, incluindo o ministro da Defesa, Israel Katz, celebraram a reabertura de outro colonato em Ganim, no norte da Cisjordânia.O embaixador dos Estados Unidos em Israel, um tradicional apoiante dos colonatos na Cisjordânia, condenou estes atos, garantindo que as “IDF e a Polícia de Israel agiram, a nosso pedido, para remover os terroristas israelitas responsáveis por isto”. Uma condenação talvez explicada pelo envolvimento de um cidadão norte-americano. Numa publicação no X, Mike Huckabee referiu ainda que “as ações daqueles que fizeram isto à casa desta família são criminosas”, sublinhando ainda que “as ações dos autores deste ato de terror horrível - destinado a intimidar e a assediar esta família - são repugnantes. Não há desculpa para tal comportamento de arruaceiros”.As ações dos colonos foram classificadas como “criminosas” pelo Gabinete de Direitos Humanos das Nações Unidas, que pediu ainda às autoridades israelitas para atuarem “imediatamente” contra eles. “Estas ações criminosas dos colonos, apoiadas ou toleradas por Israel - a potência ocupante -, estão a tornar a vida insuportável para estas famílias palestinianas e visam claramente forçá-las a abandonar as suas casas e terras”, afirmou o organismo em comunicado..Israel em alerta durante Ramadão após decisão sobre Cisjordânia.Médio Oriente: Mundo árabe acusa Israel de querer anexar Cisjordânia