O exército israelita entrou em Qusra após dias de cerco de colonos a casas palestinianas.
O exército israelita entrou em Qusra após dias de cerco de colonos a casas palestinianas. ALAA BADARNEH / EPA
Internacional

EUA contra atos de colonos israelitas “terroristas” na Cisjordânia

De acordo com a ONU, 15 palestinianos estavam retidos nas suas casas desde o fim de semana, sem água e eletricidade.
Ana Meireles
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