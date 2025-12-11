EUA apreendem petroleiro na costa da Venezuela. "O maior de sempre" confiscado, diz Trump

Os Estados Unidos apreenderam um navio petroleiro ao largo da costa da Venezuela, anunciou o presidente norte-americano na quarta-feira (11 de dezembro). "Acabamos de apreender um petroleiro na costa da Venezuela, um grande. O maior já apreendido, na verdade", informou Donald Trump. A regime de Nicolás Maduro já reagiu, em comunicado, ao acusar os EUA de "pirataria internacional", de "abusos imperialistas" e de "roubo".A procuradora-geral norte-americana, Pam Bondi, explicou nas redes sociais que se tratou da execução de um "mandado de apreensão de um petroleiro usado para transportar petróleo sancionado da Venezuela e do Irão".Segundo Bondi, trata-se de uma embarcação sancionada pelos EUA “devido ao seu envolvimento numa rede ilícita de transporte de petróleo que apoia organizações terroristas estrangeiras”. "Esta apreensão, concluída na costa da Venezuela, foi realizada de forma segura - e a nossa investigação, em conjunto com o Departamento de Segurança Interna para impedir o transporte de petróleo sancionado, continua", afirmou Bondi.Na publicação na rede social X, a procuradora-geral partilhou um vídeo que mostra imagens da apreensão do navio petroleiro, uma operação realizada pela Guarda Costeira norte-americana, com a colaboração do FBI, da Segurança Interna e “com o apoio do Departamento de Guerra”..Após ter anunciado a apreensão do navio, Donald Trump foi questionado sobre o petróleo que a embarcação transportava. “Ficamos com ele, acho eu”, disse.De acordo com a CNN, que cita um alto funcionário dos EUA, a operação ocorreu em águas internacionais, não tendo sido registados incidentes ou feridos.O navio Skipper transportava petróleo bruto venezuelano, disse a mesma fonte, e dirigia-se a Cuba, mas tinha como destino final a Ásia..Passageiros desesperam para sair da Venezuela por falta de voos.EUA x Venezuela podem travar primeira guerra na América do Sul pós-Malvinas?