Estátua de Trump e Epstein ao estilo de "Titanic" surge em Washington

Uma estátua dourada que representa o presidente dos EUA, Donald Trump, e o falecido pedófilo, Jeffrey Epstein, na famosa cena entre Jack e Rose na proa do Titanic surgiu esta semana no The Mall, em Washington. “A trágica história de amor entre Jack e Rose foi construída sobre viagens luxuosas, festas estrondosas e esboços secretos de nus. Este monumento presta homenagem à ligação entre Donald Trump e Jeffrey Epstein, uma amizade aparentemente construída sobre viagens luxuosas, festas estrondosas e esboços secretos de nus", lê-se na placa junto à estátua, intitulada "O Rei do Mundo"..É a terceira obra satírica do grupo conhecido como “The Secret Handshake” que retrata a relação entre Trump e Epstein. Em janeiro, colocaram uma réplica da nota de aniversário que Trump terá escrito a Epstein em 2003, quando este fez 50 anos (o presidente nega a autoria da nota, que inclui o desenho do corpo de uma mulher).Em setembro, o mesmo grupo de artistas instalou uma estátua de bronze intitulada "Melhores Amigos Para Sempre", que retratava Trump e Epstein de mãos dadas, cada um com um pé levantado atrás de si.