Anna Funder, autora de 'Stasiland'
Anna Funder, autora de 'Stasiland'Foto: Michele Aboud
Internacional

“Estes alemães [da ex-RDA] sentem-se atraídos pela ideologia de extrema-direita porque se sentem injustiçados”

Em entrevista por Zoom, a jornalista australiana Anna Funder, analisa o peso do passado na metade Leste da Alemanha, que vota cada vez mais na AfD, como se viu no domingo na Saxónia-Anhalt. O seu livro 'Stasiland', publicado em 2003 e agora com nova edição portuguesa pela Corvo-Marinho, ganha assim uma renovada atualidade. Funder estudou em Berlim Ocidental antes da queda do Muro e depois investigou a fundo o legado da antiga RDA.
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