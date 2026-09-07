Anna Funder, autora de 'Stasiland' Foto: Michele Aboud

Internacional

“Estes alemães [da ex-RDA] sentem-se atraídos pela ideologia de extrema-direita porque se sentem injustiçados”

Em entrevista por Zoom, a jornalista australiana Anna Funder, analisa o peso do passado na metade Leste da Alemanha, que vota cada vez mais na AfD, como se viu no domingo na Saxónia-Anhalt. O seu livro 'Stasiland', publicado em 2003 e agora com nova edição portuguesa pela Corvo-Marinho, ganha assim uma renovada atualidade. Funder estudou em Berlim Ocidental antes da queda do Muro e depois investigou a fundo o legado da antiga RDA.