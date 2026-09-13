Esfaqueamento e confrontos entre migrantes em Ceuta deixam dois feridos e levam a detenções

Uma nova sucessão de confrontos durante a madrugada deste domingo (13 de setembro) em Ceuta resultou em pelo menos dois feridos, transportados para o hospital, e em duas detenções efetuadas pela Polícia Nacional espanhola.

Segundo fontes policiais citadas pela EFE, um dos episódios mais graves teve lugar nas imediações da praia do Trampolín, área onde se encontram concentradas pessoas chegadas à cidade nos últimos meses. Na sequência de uma rixa, um homem foi esfaqueado e teve de receber assistência médica no Hospital Universitário de Ceuta. As autoridades não tinham conseguido identificar nem deter o autor da agressão até à hora de publicação desta notícia.

Pouco depois, deflagrou outro confronto nas encostas florestais próximas do Centro de Estância Temporária de Imigrantes (CETI), que provocou um segundo ferido, atingido com um golpe na cabeça e com cortes numa das mãos, segundo a mesma fonte.

Durante as operações policiais da madrugada, os agentes intercetaram ainda, cerca da 01h00, um cidadão de nacionalidade marroquina que ocultava sob o vestuário uma catana de grandes dimensões e um bastão extensível. O indivíduo foi detido e será presente a tribunal indiciado pela posse ilegal de armas.

Em paralelo com as intervenções de segurança, a Polícia Nacional espanhola iniciou este domingo a transferência de centenas de pessoas que pernoitavam ao ar livre nas ruas do enclave para uma nova estrutura provisória de tendas, com o objetivo de retirar os migrantes da via pública e assegurar condições mínimas de abrigo.