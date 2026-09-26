Enrique Díaz Álvarez: “Apelar ao bem comum é das coisas mais revolucionárias que existem hoje”

Mexicano da safra de 1976, Enrique Díaz Álvarez é professor de Pensamento Político Contemporâneo na Faculdade de Ciências Políticas da UNAM. As suas obras debruçam-se sobre os mais vulneráveis e a desumanização de que são alvo. Esteve esta semana em Lisboa para o lançamento do mais recente ensaio O Intolerável.

O livro reúne exemplos de pensadores que decidiram expor os corpos de prisioneiros, como Michel Foucault, de imigrantes, como John Berger, e de imigrantes encarcerados, como Richard Mosse. Em Portugal, durante o período revolucionário, dizia-se que a cantiga é uma arma. Neste caso, palavras e imagens são armas para quê?

Para nos libertarmos da anestesia. Parto da premissa de que vivemos numa era complexa, com uma deriva autoritária e a ascensão da extrema-direita, que nos dessensibiliza, ou mesmo normaliza, a violência, a desumanização, o abuso de poder e a humilhação dos grupos mais vulneráveis. Preocupa-me a brutalidade de administrações como as de Trump e de Netanyahu, mas também a nossa indiferença, a nossa insensibilidade. E penso que foi por isso que este livro nasceu, em certa medida, da impotência, da necessidade de pensar com o corpo todo. E para pensar com o corpo todo, estas expressões que referiu costumam ajudar bastante. Não conhecia o lema “a cantiga é uma arma”, mas adorei. Creio que, em muitas ocasiões, contar uma boa história, honrando a linguagem com as palavras mais precisas e justas como fazem os poetas, numa era como esta de ruído, mentiras, desinformação e ofensas, é em si um ato de resistência.

Cita várias vezes Espinosa sobre a questão do corpo.

Creio que hoje assistimos à mobilização, pela extrema-direita, daquilo a que Espinosa chamou paixões tristes: o ódio, o medo, o ressentimento, a nostalgia. E creio que, numa perspetiva democrática, crítica, ou de esquerda, devemos confrontar estes discursos xenófobos, racistas ou francamente desumanizantes. Em primeiro lugar, com argumentos e princípios sólidos, mas também com valores partilhados. Espinosa dizia que somos movidos mais pelas emoções do que pela razão, e que uma emoção só pode ser combatida com outra, diferente e mais forte. Assim, no livro, foco-me nisto: na possibilidade de considerar outras emoções numa perspetiva democrática, como, por exemplo, sentir vergonha ou responsabilidade coletiva.

Não será precondição da responsabilidade coletiva haver um sentimento de comunidade, uma maioria na opinião pública e publicada, quando hoje há um espartilhamento dos cidadãos entre redes sociais, em scroll infinito?

Essa é uma boa pergunta, e é uma das coisas mais preocupantes. Penso que estas novas formas autoritárias de governo, os oligarcas da tecnologia, estão a apostar na polarização, no nosso isolamento, na nossa desconexão, na nossa compreensão irresponsável da liberdade. Vale tudo em nome da nossa própria satisfação pessoal. Para eles, o sucesso significa passar por cima dos outros, ser líder, destacar-se a qualquer custo, e isso exige um tipo de afeto diferente. Por exemplo, precisamos de redefinir o que entendemos por liberdade e igualdade, e também de recuperar um conceito como fraternidade, o terceiro princípio democrático da Revolução Francesa, e o único dos três que incorpora um afeto — um afeto revolucionário. Apelar ao bem comum, ao interesse comum, é das coisas mais revolucionárias que existem hoje. Os [antigos] gregos já estavam muito preocupados com o risco de terem cidadãos ignorantes. Para eles, um idiota era um cidadão que só pensava em seu próprio benefício, na sua vida privada, na sua casa, nos seus próprios assuntos, e que negligenciava o bem comum. Já viam isso como um grande perigo. Precisamos de atualizar isto e pensar em como ser menos idiotas e como abordar questões básicas e comuns a todos, ou seja, o direito a uma habitação digna a preços acessíveis, um sistema de saúde pública robusto e digno, pensões suficientes para viver, questões que são comuns e que não estão na agenda dos libertários neoliberais.

O Intolerável vai buscar o seu nome à série de folhetos do Grupo de Informações sobre a Prisão, de Foucault, mas também recupera o ensinamento de Karl Popper sobre não tolerarmos os intolerantes. O que resta aos cidadãos para lá da indignação viral das redes sociais que dura segundos?

Sim, o livro começa com o ativismo político de Foucault nos anos 70. Seguindo Foucault, sabemos que o poder é essencialmente aquilo que reprime os corpos, as classes, a natureza, e que, se queremos compreender a verdadeira face do poder, devemos prestar atenção às prisões. Porque é aí que o poder se revela nu, sem máscaras, sem restrições, e eu retomo essa ideia. Hoje, o poder está exposto nos centros de detenção de migrantes e nos campos de refugiados do ICE, e precisamos de saber o que acontece lá dentro: o que comem, como dormem, se estão a receber os seus medicamentos. Nos Estados Unidos, por exemplo, morreram 19 mexicanos em circunstâncias muito obscuras e, fazendo eco de Foucault, temos o direito de saber, temos a necessidade de saber. Por outro lado, creio que hoje a tolerância como virtude política já não chega. Em Voltaire, Locke, nos pensadores do Iluminismo, a tolerância surgiu para confrontar os fanáticos religiosos. Hoje a tolerância é insuficiente; envolve muita resistência, muita paciência, e parece traduzir-se em apatia, em indolência. Já não nos serve confrontar os fanáticos do próprio grupo, aqueles que veem o outro como uma ameaça, como um bode expiatório, como um animal. E é por isso que precisamos de recorrer, em vez disso, a uma ética do intolerável; ou seja, àquilo que não podemos tolerar sem prejudicar o nosso tecido social. Não podemos tolerar, por exemplo, a detenção de uma criança de cinco anos em Minneapolis. Não podemos tolerar assistir à transmissão em direto de um genocídio.