O Embaixador da Federação da Rússia na República Portuguesa, Mikhail Kamynin
O Embaixador da Federação da Rússia na República Portuguesa, Mikhail KamyninFacebook/Embaixada da Rússia em Portugal
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Embaixador russo em Portugal recebe uma das mais altas condecorações da Rússia

Condecoração foi decretada por Vladimir Putin, pelo contributo de Mikhail Kamynin "para a implementação da política externa da Federação da Rússia e pelos seus longos anos de serviço diplomático".
David Pereira
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O Embaixador da Federação da Rússia na República Portuguesa, Mikhail Kamynin, foi condecorado com a Ordem de Alexander Nevsky "pelo seu contributo para a implementação da política externa da Federação da Rússia e pelos seus longos anos de serviço diplomático".

Esta condecoração foi decretada pelo presidente russo, Vladimir Putin.

"A Ordem de Alexander Nevsky é uma das mais altas condecorações da Rússia. Ao longo da sua história, foi atribuída a destacados estadistas, diplomatas, militares, dirigentes de empresas, bem como a personalidades da ciência, cultura e vida pública que contribuíram significativamente para o desenvolvimento e fortalecimento do nosso país", explica a Embaixada da Rússia em Portugal nas redes sociais.

Alexander Nevsky foi um príncipe e comandante militar russo do século XIII. Esta condecoração foi instituída em 1725 no Império Russo, restabelecida durante a Grande Guerra Patriótica (1941-1945) e mais tarde voltou a integrar o sistema de condecorações do Estado na Rússia contemporânea.

"É, assim, uma das mais antigas condecorações nacionais e a única que existiu no Império Russo, na União Soviética e na Federação da Rússia", explica a embaixada.

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