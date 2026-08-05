Embaixador russo em Portugal recebe uma das mais altas condecorações da Rússia

O Embaixador da Federação da Rússia na República Portuguesa, Mikhail Kamynin, foi condecorado com a Ordem de Alexander Nevsky "pelo seu contributo para a implementação da política externa da Federação da Rússia e pelos seus longos anos de serviço diplomático".Esta condecoração foi decretada pelo presidente russo, Vladimir Putin."A Ordem de Alexander Nevsky é uma das mais altas condecorações da Rússia. Ao longo da sua história, foi atribuída a destacados estadistas, diplomatas, militares, dirigentes de empresas, bem como a personalidades da ciência, cultura e vida pública que contribuíram significativamente para o desenvolvimento e fortalecimento do nosso país", explica a Embaixada da Rússia em Portugal nas redes sociais.Alexander Nevsky foi um príncipe e comandante militar russo do século XIII. Esta condecoração foi instituída em 1725 no Império Russo, restabelecida durante a Grande Guerra Patriótica (1941-1945) e mais tarde voltou a integrar o sistema de condecorações do Estado na Rússia contemporânea."É, assim, uma das mais antigas condecorações nacionais e a única que existiu no Império Russo, na União Soviética e na Federação da Rússia", explica a embaixada.