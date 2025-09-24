Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Intervenção de Mette Fredriksen em Nuuk.
Intervenção de Mette Fredriksen em Nuuk.EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN
Internacional

"Em nome da Dinamarca, peço desculpas", diz PM Frederiksen às indígenas alvo de contraceção forçada

Mette Frederiksen deslocou-se à Gronelândia, território autónomo do Reino da Dinamarca, para confrontar um passado em que os inuit eram tratados como cidadãos de segunda.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Direitos das mulheres
Dinamarca
Gronelândia
Mette Frederiksen
contraceção
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt