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Eleições intercalares nos EUA ao minuto: Escrutínio decisivo para o mandato de Trump

Custo de vida, inflação e imigração dominam as preocupações dos eleitores numa votação que decide a margem de manobra da Casa Branca.
Donald Trump na campanha do republicano Ted Paxton, no Texas. Democratas não elegem um senador neste estado desde 1988.
Donald Trump na campanha do republicano Ted Paxton, no Texas. Democratas não elegem um senador neste estado desde 1988.FOTO:EPA/LAURA BRETT

Milhões de eleitores norte-americanos votam esta terça-feira para definir o equilíbrio legislativo de Washington e fixar o alcance político do mandato de Donald Trump para os próximos dois anos. Em causa está a renovação integral dos 435 lugares da Câmara dos Representantes, 35 assentos no Senado e mais de três dezenas de governos estaduais, num escrutínio que funciona tradicionalmente como um referendo nacional à liderança da Casa Branca.

A governabilidade federal constitui o eixo central da disputa: caso o Partido Republicano retenha as maiorias parlamentares, a administração assegura caminho livre para aprofundar cortes fiscais, nomeações judiciais e controlos fronteiriços mais rigorosos. Mas uma vitória democrata em qualquer das câmaras devolverá à oposição instrumentos cruciais de supervisão, poder de veto orçamental e a capacidade de conduzir investigações a membros do executivo.

O veredito eleitoral é influenciado de forma direta pelo custo de vida, pela inflação e pelos preços dos combustíveis, que se mantêm no topo das preocupações do eleitorado a par de temas como imigração e cuidados de saúde. A par das disputas federais, dezenas de estados levam a votos iniciativas locais sobre matérias sensíveis como planeamento energético, infraestruturas tecnológicas e direitos civis.

No plano externo, o mapa que sair das urnas ditará o grau de previsibilidade dos Estados Unidos no comércio mundial e a continuidade do financiamento a alianças militares e de segurança.

Um Congresso dividido pode limitar significativamente as iniciativas externas da presidência e redefinir as prioridades estratégicas globais de Washington até à corrida presidencial de 2028.

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Os estados-chave que vão ditar o futuro de Washington

Com as primeiras assembleias de voto a encerrar na Costa Leste, a noite eleitoral norte-americana entra na sua fase decisiva. O equilíbrio de poder no Congresso, onde os democratas precisam de somar apenas três lugares para resgatar a Câmara dos Representantes e quatro para virar o Senado, depende diretamente de poucas corridas estaduais de margem milimétrica:

  • Geórgia e Carolina do Norte (00h00 – 01h00 em Lisboa): São os primeiros grandes testes da madrugada. Na Geórgia, o assento senatorial ocupado por Jon Ossoff frente ao republicano Mike Collins serve de barómetro para a mobilização nos subúrbios de Atlanta. Na Carolina do Norte, o desempenho democrata dará o primeiro sinal claro sobre a dimensão de uma eventual onda de voto de protesto contra o custo de vida.

  • Ohio (00h30 em Lisboa): A eleição especial para o lugar no Senado que pertencia a JD Vance opõe o republicano Jon Husted ao veterano democrata Sherrod Brown. Uma vitória democrata neste estado industrial seria um forte revés político para a Casa Branca em território tradicionalmente alinhado com o executivo.

  • Michigan (01h00 em Lisboa): Palco de uma das disputas mais renhidas do Rust Belt, o confronto ao Senado entre Abdul El-Sayed (Democrata) e o ex-congressista Mike Rogers (Republicano) é considerado crucial para ambos os partidos consolidarem maiorias parlamentares.

  • Maine (01h00 em Lisboa): A senadora republicana moderada Susan Collins enfrenta o escrutínio mais apertado da carreira contra o democrata Troy Jackson, num estado onde os democratas veem uma das suas maiores oportunidades de resgatar um assento.

  • Iowa e Kansas (02h00 em Lisboa): Historicamente conservadores, estes estados rurais do Midwest transformaram-se em campos de batalha inesperados devido ao descontentamento do setor agrícola com os preços de fertilizantes, combustíveis e tarifas aduaneiras. As corridas de Roger Marshall no Kansas e de Ashley Hinson no Iowa são alvos diretos da oposição.

  • Califórnia e Alasca (04h00 em Lisboa em diante): A apuração tardia na Costa Oeste e a contagem pelo sistema de preferências no Alasca podem arrastar o desfecho da Câmara dos Representantes e da margem senatorial pelas primeiras horas da manhã.

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