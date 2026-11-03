Eleições intercalares nos EUA ao minuto: Escrutínio decisivo para o mandato de Trump

Com as primeiras assembleias de voto a encerrar na Costa Leste, a noite eleitoral norte-americana entra na sua fase decisiva. O equilíbrio de poder no Congresso, onde os democratas precisam de somar apenas três lugares para resgatar a Câmara dos Representantes e quatro para virar o Senado, depende diretamente de poucas corridas estaduais de margem milimétrica:
Geórgia e Carolina do Norte (00h00 – 01h00 em Lisboa): São os primeiros grandes testes da madrugada. Na Geórgia, o assento senatorial ocupado por Jon Ossoff frente ao republicano Mike Collins serve de barómetro para a mobilização nos subúrbios de Atlanta. Na Carolina do Norte, o desempenho democrata dará o primeiro sinal claro sobre a dimensão de uma eventual onda de voto de protesto contra o custo de vida.
Ohio (00h30 em Lisboa): A eleição especial para o lugar no Senado que pertencia a JD Vance opõe o republicano Jon Husted ao veterano democrata Sherrod Brown. Uma vitória democrata neste estado industrial seria um forte revés político para a Casa Branca em território tradicionalmente alinhado com o executivo.
Michigan (01h00 em Lisboa): Palco de uma das disputas mais renhidas do Rust Belt, o confronto ao Senado entre Abdul El-Sayed (Democrata) e o ex-congressista Mike Rogers (Republicano) é considerado crucial para ambos os partidos consolidarem maiorias parlamentares.
Maine (01h00 em Lisboa): A senadora republicana moderada Susan Collins enfrenta o escrutínio mais apertado da carreira contra o democrata Troy Jackson, num estado onde os democratas veem uma das suas maiores oportunidades de resgatar um assento.
Iowa e Kansas (02h00 em Lisboa): Historicamente conservadores, estes estados rurais do Midwest transformaram-se em campos de batalha inesperados devido ao descontentamento do setor agrícola com os preços de fertilizantes, combustíveis e tarifas aduaneiras. As corridas de Roger Marshall no Kansas e de Ashley Hinson no Iowa são alvos diretos da oposição.
Califórnia e Alasca (04h00 em Lisboa em diante): A apuração tardia na Costa Oeste e a contagem pelo sistema de preferências no Alasca podem arrastar o desfecho da Câmara dos Representantes e da margem senatorial pelas primeiras horas da manhã.