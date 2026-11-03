Eleições intercalares: Musk bate recorde como maior doador numa campanha com mais de 420 milhões

O empresário norte-americano Elon Musk estabeleceu um novo recorde e tornou-se o doador que investiu a maior quantidade de dinheiro num único ciclo eleitoral, ao atingir 474 milhões de dólares (422 milhões de euros) em donativos ao Partido Republicano.

Nunca antes um doador que não fosse candidato a uma eleição tinha contribuído com um valor tão elevado de forma pública.

Apesar do montante expressivo destinado ao Partido Republicano, e de acordo com investigações realizadas pelo The New York Times, o valor real pode ser ainda maior.

Musk também fez doações não declaradas, sendo que os registros federais abrangem apenas até 14 de outubro, o que indica que ele pode ter aumentado sua contribuição nas semanas recentes.

Diversos legisladores democratas anunciaram que planejam investigar Musk caso recuperem o controle de uma das câmaras do Congresso nas eleições de meio de mandato na terça-feira, um cenário que, segundo as últimas pesquisas, é possível.

O foco dessas investigações seria sua atuação à frente do Departamento de Eficiência Governamental, posteriormente dissolvido, os contratos de suas empresas com o governo federal e seu papel na guerra entre Rússia e Ucrânia.

Além do recorde de doações públicas feitas por um indivíduo, neste caso Musk, as eleições de meio de mandato de 2026 estabeleceram um recorde de gastos em publicidade política nos Estados Unidos, superando até mesmo o ciclo presidencial de 2024, conforme dados da AdImpact.

Nas eleições de terça-feira, será renovada a totalidade da Câmara dos Representantes (câmara baixa) e um terço dos cem assentos do Senado (câmara alta). Também serão eleitos governadores em 36 dos 50 estados, além de diversos cargos locais.