'El Tigre' declara-se vencedor na Colômbia, Cepeda contesta resultados

Depois da surpresa da primeira volta, em que bateu o candidato apoiado pelo presidente sem as sondagens o preverem, Abelardo de la Espriella declarou-se este domingo, 21 de junho, como o sucessor de Gustavo Petro quando, com 99,9% dos votos contados, surgia com 49,66% da preferência dos colombianos. Resultado que o deixava mais uma vez à frente de Iván Cepeda (48,7%). Embora esta segunda-feira ainda não tivesse sido declarado formalmente um vencedor pelas autoridades eleitorais, uma vitória de 'El Tigre', alcunha que adotou na campanha, marca uma viragem da Colômbia para a extrema-direita, depois de ter sido governada nos últimos quatro anos por um presidente de esquerda. Tendência que se tem verificado na América Latina com as recentes vitórias de Nasry Asfura (Honduras) e José Antonio Kast (Chile).Num vídeo publicado durante a contagem dos votos, De la Espriella, de 47 anos, garantiu que “hoje começa uma nova etapa” para a Colômbia, adiantando que “a pátria milagre será uma realidade graças aos quase 13 milhões de colombianos que confiaram” nele. Já no discurso de vitória, prometeu respeitar a Constituição e garantiu que será o presidente de “todos os colombianos”. “Quero falar especialmente com aqueles que não votaram em mim. Os vossos direitos, mesmo que não tenham votado em mim, serão respeitados. As vossas opiniões serão ouvidas. Nunca terão de temer pensar de forma diferente”, disse aos apoiantes. Donald Trump, que já tinha dado anteriormente o seu apoio a ‘El Tigre, comentou o resultado na Truth Social: “Ele ganhou, À GRANDE!”.Iván Cepeda, de 63 anos, recusou-se a reconhecer os resultados preliminares, afirmando que uma equipa de advogados do seu partido estava a “impugnar 33 mil mesas de voto em todo o país”. “Assim que o resultado final da apuração for divulgado e as verificações correspondentes forem realizadas, reconheceremos o resultado oficial que emergir deste processo de apuração”, garantiu. Segundo os resultados oficiais divulgados, 'El Tigre' tinha uma vantagem de cerca de 250 mil votos em relação a Cepeda - uma margem menor do que há três semanas, quando venceu por 673 mil..‘El Tigre’ recebe apoio de Trump e é favorito à vitória nas presidenciais na Colômbia.‘El Tigre’ surpreende a esquerda ao vencer a 1.º volta na Colômbia. Segunda volta é a 21 de junho.P&R: O filósofo de esquerda, ‘El Tigre’ ou a neta do antigo presidente. Quem vai suceder a Petro na Colômbia?