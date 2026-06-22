'El Tigre' fez o discurso da vitória atrás de um vidro à prova de bala, tal como aconteceu durante a campanha.
'El Tigre' fez o discurso da vitória atrás de um vidro à prova de bala, tal como aconteceu durante a campanha. EPA / Mauricio Duenas Castaneda
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'El Tigre' declara-se vencedor na Colômbia, Cepeda contesta resultados

Vitória de Abelardo de la Espriella nas presidenciais marcará uma viragem do país para a extrema-direita
Ana Meireles
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