Egito anuncia acordo sobre comité para administrar Faixa de Gaza

O Egito anunciou esta quarta-feira, 14 de janeiro, um consenso sobre os nomes dos 15 membros do comité tecnocrático palestiniano que irá administrar a Faixa de Gaza, nos termos do plano do presidente norte-americano, Donald Trump."Esperamos que, após este acordo, o comité seja anunciado em breve (...) e posteriormente destacado para a Faixa de Gaza para gerir a vida quotidiana e os serviços essenciais", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Badr Abdelatty, após conversações sobre o tema no Cairo.A formação do comité está prevista no plano de paz de Trump e cuja primeira fase incluiu um cessar-fogo que entrou em vigor em outubro de 2025, após dois anos de guerra entre o grupo extremista Hamas e Israel.A causa próxima do conflito foi o ataque do Hamas no sul de Israel em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e 251 reféns, cuja devolução estava prevista no acordo de cessar-fogo.A retaliação israelita provocou mais de 71.400 mortos, bem como a destruição da Faixa de Gaza.O programa de 20 pontos apresentado em outubro pelo Presidente norte-americano prevê que o comité de transição governe o território palestiniano sob a supervisão de um Conselho da Paz, presidido pelo próprio Donald Trump.Uma delegação do Hamas e mediadores egípcios reuniram-se hoje no Cairo para trabalhar na formação do comité e analisar os respetivos mecanismos operacionais, disseram fontes do grupo palestiniano à agência de notícias France-Presse (AFP).Estavam também previstas discussões com dirigentes de outros movimentos palestinianos.Além da composição do comité e do nome do futuro presidente deste órgão, as negociações abrangem o "acordo de cessar-fogo à luz das violações israelitas" em Gaza, segundo uma das fontes do Hamas.Após o acordo final, o presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, deverá publicar um decreto oficial para estabelecer o comité, acrescentou a fonte.Para a liderança do órgão, circulam os nomes de Ali Shaath, antigo vice-ministro do Planeamento da Autoridade Palestiniana, e de Maged Abu Ramadan, atual ministro da Saúde e antigo presidente da câmara de Gaza.O Hamas tem reiterado que não procura desempenhar um papel na futura governação do enclave, que controla desde 2007.As conversações no Cairo abordam ainda a retirada das forças israelitas de Gaza, a reabertura da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, e a entrada da ajuda humanitária.As operações do Conselho da Paz no terreno deverão ser dirigidas pelo diplomata búlgaro Nickolay Mladenov, antigo enviado das Nações Unidas para o processo de paz no Médio Oriente.Donald Trump deverá anunciar nos próximos dias os restantes membros do conselho, que poderá integrar cerca de 15 líderes internacionais.