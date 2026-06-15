Ao lado de Macron em Évian, Trump disse que o teor do acordo deverá ser revelado na sexta-feira, data prevista para a assinatura do mesmo.
Ao lado de Macron em Évian, Trump disse que o teor do acordo deverá ser revelado na sexta-feira, data prevista para a assinatura do mesmo. EPA/LUDOVIC MARIN/ POOL
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Dúvidas persistem sobre pormenores do acordo entre os EUA e Irão

Teerão diz que obteve concessão de última hora para aplicar uma taxa aos navios que atravessem o estreito de Ormuz. Casa Branca afirma que retirada de Israel do sul do Líbano não está prevista.
César Avó
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