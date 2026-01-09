Duas pessoas baleadas por agentes federais em Portland

Duas pessoas foram baleadas na quinta-feira, 8 de janeiro, em Portland, nos Estados Unidos, por agentes federais de imigração. Um caso que ocorre um dia depois de uma mulher ter sido morta no Minesotta por um agente do Serviço de Fiscalização Aduaneira e de Imigração (ICE).De acordo com o Departamento de Polícia de Portland, os agentes responderam inicialmente a um alerta de tiroteio em frente ao hospital Adventist Health às 14h18 locais de quinta-feira. Poucos minutos depois, a polícia recebeu informações de que um homem baleado estava a pedir ajuda numa zona residencial a alguns quilómetros de distância. No local, encontraram um homem e uma mulher com ferimentos de bala. Segundo a polícia, foram feridos no tiroteio com agentes federais.Desconhece-se o estado de saúde destas duas pessoas, mas o Departamento de Segurança Interna disse que o passageiro do veículo era “um imigrante ilegal venezuelano ligado à rede transnacional de prostituição Tren de Aragua”, que esteve envolvido num tiroteio recente na cidade. Alegou ainda que quando os agentes se identificaram, os ocupantes da viatura tentaram atropelá-los. “Temendo pela sua vida e segurança, um agente disparou um tiro em legítima defesa”, disse em comunicado, acrescentando que o condutor fugiu com o passageiro.O incidente faz aumentar ainda mais a tensão relativamente à política de imigração da administração de Donald Trump e as divergências entre as autoridades estaduais e federais.“Sabemos o que o governo federal diz que aconteceu aqui. Houve um tempo em que podíamos acreditar na palavra deles. Esse tempo já passou”, disse o presidente democrata da Câmara de Portland, Keith Wilson, em conferência de imprensa..Alta tensão após morte de norte-americana às mãos do ICE