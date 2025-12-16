Duas crianças, filhas de pai português, morrem numa explosão em França. PR apresenta "sentidas condolências "

Duas crianças, com 3 e 5 anos, filhas de pai português, estão entre as seis vítimas mortais de uma explosão que ocorreu em Trévoux, na comuna francesa de Ain, a norte de Lyon, na segunda-feira, 15 de dezembro. Há ainda a registar cerca de uma dezena de feridos, segundo os media locais.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já veio, esta terça-feira (16), lamentar a morte dos dois menores. O chefe de Estado apresentou "as suas sentidas condolências à família das duas crianças vítimas da explosão provocada por uma fuga de gás em Trévoux, na comuna francesa de Ain", lê-se no comunicado divulgado no site da Presidência da República. .A explosão ocorreu às 17h30 (hora local) de segunda-feira, no rés-do-chão de um edifício residencial de quatro andares, indicou a autarquia de Ain, em comunicado, dando conta que uma investigação foi aberta sob jurisdição do Ministério Público francês.Os desalojados do prédio foram incialmente encaminhados para um centro de acolhimento, localizado num ginásio, onde "puderam receber apoio psicológico", refere a Câmara de Ain, cuja presidente expressou "sinceras condolências às famílias das vítimas". Chantal Mauchet indicou que foram assistidas cerca de 30 pessoas, muitas estavam em "estado de choque".As duas crianças morreram "após tentativas de reanimação pelos serviços de emergência", segundo referiu a autarca de Ain, citada pela BFMTV. O presidente da Câmara de Trévoux, Marc Péchoux, confirmou que os menores eram irmãos. O pai das crianças é português e a mãe tem nacionalidade francesa, segundo indicou a Lusa."Conheço os pais porque a mãe é funcionária da câmara, ela trabalha na escola ao lado", disse o autarca de Trévoux na manhã desta terça-feira à estação de televisão.O conselheiro das Comunidades Portuguesas em Lyon, Manuel Cardia Lima, esteve no local e falou numa "tragédia". "Oferecemos todo o nosso apoio a esta família. O pai está em choque”, disse o responsável ao Correio da Manhã. A explosão que ocorreu no prédio residencial provocou danos em duas escolas próximas do local, tendo sido prestado apoio psicológico aos alunos. A causa da explosão ainda não foi determinada, mas as autoridades acreditam que terá tido origem numa fuga de gás. Isso mesmo disse o presidente da câmara de Trévoux à BFMTV. "As circunstâncias exatas serão conhecidas nos próximos dias, à medida que a investigação avança", afirmou Marc Péchoux.O ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, deslocou-se esta terça-feira ao local da explosão para prestar o apoio do Governo "às vítimas, às suas famílias e às autoridades locais que se mobilizaram", noticia a Euronews, dando conta que o governante falou numa pessoa que ainda está desaparecida..Explosão por fuga de gás em aquecedor causa dois feridos em Sintra\n.Explosão de gás em restaurante na Turquia faz 4 mortos e vários feridos