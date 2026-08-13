Drones ucranianos atacam alvos industriais a 1.200 quilómetros de Moscovo

A Ucrânia atacou esta quinta-feira com drones alvos num parque industrial na região russa da Bashkiria, a 1.200 quilómetros a leste de Moscovo, de acordo com uma autoridade local.

"Fragmentos de um dos drones caíram no parque industrial de Salavata, provocando um incêndio", divulgou nas redes sociais o governador da Bashkiria, Radi Khabirov.

Segundo os canais ucranianos ’Telegram', 'Supernova' e 'Exilenova', o alvo do ataque foi uma refinaria local propriedade da Gazprom, uma das maiores da Rússia.

O canal russo Astra acrescenta que testemunhas oculares relataram uma coluna de fumo sobre a refinaria, cujas operações já tinham sido suspensas em julho devido a outro ataque.

Fontes ucranianas, citadas pela agência EFE, avançam que os drones atingiram um armazém na mesma região pertencente à empresa de comércio eletrónico Wildberries, mas a empresa ainda não confirmou essa informação.

No total, segundo o Ministério da Defesa russo, as baterias antiaéreas abateram 362 drones durante a noite em 17 regiões do país e na península ucraniana anexada da Crimeia.

Segundo a imprensa independente, várias regiões da Rússia voltaram a sofrer com a escassez de combustível, resultando em longas filas nos postos de gasolina.

Devido à crise de abastecimento de combustível causada pelos bombardeamentos a Rússia foi obrigada a importar gasolina da Índia, um dos principais importadores de hidrocarbonetos russos.