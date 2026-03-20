Donald Trump afasta a hipótese de cessar-fogo na guerra contra o Irão

Donald Trump afirmou esta sexta-feira que não pretende um cessar-fogo na guerra contra o Irão, justificando a posição ao afirmar que os Estados Unidos estão em vantagem na ofensiva militar, denominada operação Fúria Épica, em curso desde 28 de fevereiro."Não quero um cessar-fogo. Não se faz um cessar-fogo quando se está literalmente a aniquilar o outro lado", justificou o presidente norte-americano."Acho que ganhámos. Demos cabo da Marinha deles, da Força Aérea, demos cabo das antiaéreas", reiterou Donald Trump. "Eles só estou a bloquear o estreito de Ormuz, mas, do ponto de vista militar, estão arrasados".