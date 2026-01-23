Dominicanos com economia forte até beneficiam de guerra das tarifas
Leonardo Negrão / Diário de Notícias
Internacional

Dominicanos com economia forte até beneficiam de guerra das tarifas

Vice-MNE Hugo F. Rivera veio a Lisboa para encontro destinado a reforçar laços económicos com Portugal e destacou importância da estabilidade política para o desenvolvimento da República Dominicana.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
República Dominicana
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt