Dois sismos abalam o Panamá. Edifícios danificados e regiões sem luz, mas risco de tsunami levantado
Um sismo de magnitude 7.7 na escala de Richter abalou o Panamá durante a tarde desta sexta-feira, 9 de outubro, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).
O epicentro do abalo foi registado a 12,6 quilómetros de profundidade perto da região de Pitaloza Arriba.
Horas depois, um segundo sismo, de 6,6, foi igualmente registado na mesma região.
Segundo a Reuters, o primeiro sismo também foi sentido com intensidade na Cidade do Panamá, capital do país que fica a cerca de 200 quilómetros. Centenas de pessoas abandonaram edifícios, constatou a AFP.
Não houve, pelo menos nas primeiras horas, registo de vítimas, mas foram causados danos em edifícios. O aeroporto internacional do Panamá está encerrado temporariamente como medida de precaução e fornecimento de eletricidade foi interrompido em seis províncias do Panamá, anunciou a empresa Naturgy.
Por outro lado, as operações no Canal do Panamá estão a decorrer normalmente.
O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, recorreu às redes sociais para apelar à calma da população.
O USGS registou já várias réplicas, com magnitudes 5,5, 5,8, 5,0 e 4,8.
O sistema de alerta de tsunamis dos Estados Unidos chegou a indicar que existia a possibilidade de ondas perigosas nas três horas seguintes ao abalo, registado às 18:56 (hora de Lisboa), em zonas costeiras de Panamá, Colômbia, Costa Rica, Equador, Peru, Nicarágua, Guatemala, El Salvador e México.
Entretanto, essa possibilidade foi levantada. "Não há qualquer aviso, alerta ou ameaça de tsunami na sequência do sismo no Panamá", avisou posteriormente.