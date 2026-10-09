Dois sismos abalam o Panamá. Edifícios danificados e regiões sem luz, mas risco de tsunami levantado

Um sismo de magnitude 7.7 na escala de Richter abalou o Panamá durante a tarde desta sexta-feira, 9 de outubro, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O epicentro do abalo foi registado a 12,6 quilómetros de profundidade perto da região de Pitaloza Arriba.

Horas depois, um segundo sismo, de 6,6, foi igualmente registado na mesma região.

Segundo a Reuters, o primeiro sismo também foi sentido com intensidade na Cidade do Panamá, capital do país que fica a cerca de 200 quilómetros. Centenas de pessoas abandonaram edifícios, constatou a AFP.

Não houve, pelo menos nas primeiras horas, registo de vítimas, mas foram causados danos em edifícios. O aeroporto internacional do Panamá está encerrado temporariamente como medida de precaução e fornecimento de eletricidade foi interrompido em seis províncias do Panamá, anunciou a empresa Naturgy.

Por outro lado, as operações no Canal do Panamá estão a decorrer normalmente.

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, recorreu às redes sociais para apelar à calma da população.