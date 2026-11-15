Dois petroleiros afundam-se no estreito de Ormuz após colisão com minas navais

Dois petroleiros afundaram-se este domingo, 15 de novembro, nas águas do estreito de Ormuz, depois de colidirem com duas minas navais ao tentarem atravessar esta rota entre o golfo Pérsico e o de Omã sem autorização iraniana, informou a Guarda Revolucionária.

“Nas últimas horas, dois petroleiros sofreram enormes explosões após colidirem com uma mina naval durante uma travessia não autorizada pela rota sul” do estreito de Ormuz, explicou num comunicado a Guarda Revolucionária, corpo militar e ideológico de elite das Forças Armadas iranianas.

Os afundamentos seguem-se a três incidentes registados durante o dia de sábado, com petroleiros que se incendiaram na sequência de explosões de minas marítimas.

Os dois petroleiros que se afundaram hoje “tentaram atravessar secretamente, recorrendo a artimanhas e com o apoio do exército criminoso dos EUA desligando todos os sistemas de identificação e posicionamento”, diz a guarda.

Depois de colidirem com minas navais e de “provocarem explosões muito violentas”, começaram a afundar, explicou.

Um dos navios era “um superpetroleiro que transportava mais de dois milhões de barris de crude”, que se afundou “nas águas do sul do Golfo Pérsico na sequência de uma explosão e de um incêndio muito grave”, especificou a guarda iraniana.

O Irão restringiu a passagem pelo estreito de Ormuz em retaliação aos ataques norte-americanos e israelitas ao seu território, o que provocou um aumento dos preços do petróleo em todo o mundo, uma vez que se trata de uma rota de exportação fundamental para o petróleo bruto da região do Médio Oriente.

Outubro registou o maior número mensal de incidentes contra a navegação comercial desde fevereiro deste ano, indicou a ONU na sexta-feira, alertando para relatos diários de novos ataques.