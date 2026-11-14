Irão: Dois petroleiros em chamas após atingirem minas no estreito de Ormuz

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica do Irão, afirmou neste sábado, 14 de novembro, que dois petroleiros se incendiaram depois de atingirem minas no estreito de Ormuz, envolvido no conflito entre Teerão e Washington.

"Dois navios-tanque, que tinham desativado os seus sistemas de radar e de posicionamento e tentavam atravessar secretamente o estreito de Ormuz por uma rota não autorizada, explodiram e incendiaram-se após atingirem uma mina naval durante a noite", informou a Guarda, num comunicado publicado na plataforma de mensagens Telegram.

O Irão reivindica o controlo desta via marítima estratégica, por onde transitava um quinto dos hidrocarbonetos mundiais antes da guerra desencadeada no final de fevereiro por ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

Teerão ataca regularmente embarcações que tentam transitar no local sem autorização. Em resposta, os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos e têm escoltado os navios-tanque ao longo da costa de Omã.

Nas últimas semanas, as forças armadas iranianas têm reportado frequentemente incêndios ou explosões a bordo de navios que atingiram minas no estreito, enquanto Washington afirma ter removido, em grande partes, as minas nesta passagem marítima.

Na sexta-feira, a Guarda Revolucionária divulgou imagens, transmitidas pelos meios de comunicação estatais, que, segundo eles, mostram um navio a "transportar gás natural" em chamas depois de ter embatido numa mina a sul do estreito de Ormuz.

Na madrugada de sexta-feira, a Guarda afirmou que ter atacado um sistema de radar de alerta antecipado norte-americano no Bahrein. Nem o Bahrein nem os Estados Unidos confirmaram o ataque.

Também na sexta-feira, a ONU revelou que outubro registou o maior número mensal de incidentes contra a navegação comercial desde o início da guerra no Médio Oriente e alertou para relatos diários de novos ataques.

Os dados foram divulgados ao Conselho de Segurança da ONU pelo secretário-geral adjunto dos Departamentos de Assuntos Políticos e de Consolidação da Paz, Khaled Khiari, numa sessão convocada pelo Bahrein para discutir a situação na região do Golfo e as suas implicações para a paz e a segurança internacionais.

"Todos os dias surgem novos relatos de incidentes marítimos. Embarcações comerciais são submetidas a diferentes tipos de ataques. Muitas embarcações comerciais e suas tripulações estão retidas no Golfo Pérsico há meses. As restrições à navegação marítima impostas pelas partes aumentam ainda mais a incerteza", disse Khiari.

"A 11 de novembro, a Organização Marítima Internacional registou 134 incidentes confirmados no estreito de Ormuz e na área marítima mais vasta do Médio Oriente", acrescentou Khiari, frisando que 25 marinheiros morreram e "muitos outros ficaram feridos ou continuam desaparecidos".

O representante da ONU reiterou os alertas feitos pelo secretário-geral, António Guterres, de que as tensões contínuas no estreito de Ormuz e arredores representam graves riscos para a estabilidade regional e para a economia global.