Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Treino de desminagem na região de Chernihiv.
Treino de desminagem na região de Chernihiv.EPA/SERGEY KOZLOV
Internacional

Dois peritos em desminagem de organização dinamarquesa mortos num ataque russo na Ucrânia

Três outras pessoas ficaram feridas, segundo o chefe da administração militar ucraniana de Chernihiv, que anunciou o ataque russo no Telegram.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a

Um ataque russo na região de Chernihiv, no norte da Ucrânia, matou esta quinta-feira (4 de setembro) dois sapadores de desminagem do Conselho Dinamarquês para os Refugiados (CDR), que trabalhavam numa área anteriormente ocupada pelas forças de Moscovo, afirmou o chefe da administração militar ucraniana, Vyacheslav Chaus.

"Os russos atacaram deliberadamente os trabalhadores da missão humanitária de desminagem do Conselho Dinamarquês para os Refugiados", escreveu Chaus no Telegram, acrescentando que "duas pessoas morreram" e três ficaram feridas.

"Primeiro, os russos espalharam explosivos e minas na zona. Agora, estão a matar pessoas, civis, que, arriscando a vida, estão a limpar a nossa terra das consequências da invasão russa", acrescentou.

O CDR é uma organização não-governamental humanitária, sem fins lucrativos, fundada em 1956. Reúne cerca de 33 organizações. Trabalha atualmente em cerca de 40 países, incluindo na Ucrânia.

Treino de desminagem na região de Chernihiv.
Von der Leyen diz que Europa está a desenhar planos "precisos" para enviar tropas para a Ucrânia
Treino de desminagem na região de Chernihiv.
UE insiste em pressionar a Rússia a aceitar cessar-fogo. Zelensky pede a Trump para visitar a Ucrânia
Internacional
Ucrânia
Minas

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt