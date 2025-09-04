Dois peritos em desminagem de organização dinamarquesa mortos num ataque russo na Ucrânia

Um ataque russo na região de Chernihiv, no norte da Ucrânia, matou esta quinta-feira (4 de setembro) dois sapadores de desminagem do Conselho Dinamarquês para os Refugiados (CDR), que trabalhavam numa área anteriormente ocupada pelas forças de Moscovo, afirmou o chefe da administração militar ucraniana, Vyacheslav Chaus."Os russos atacaram deliberadamente os trabalhadores da missão humanitária de desminagem do Conselho Dinamarquês para os Refugiados", escreveu Chaus no Telegram, acrescentando que "duas pessoas morreram" e três ficaram feridas. "Primeiro, os russos espalharam explosivos e minas na zona. Agora, estão a matar pessoas, civis, que, arriscando a vida, estão a limpar a nossa terra das consequências da invasão russa", acrescentou. O CDR é uma organização não-governamental humanitária, sem fins lucrativos, fundada em 1956. Reúne cerca de 33 organizações. Trabalha atualmente em cerca de 40 países, incluindo na Ucrânia. .Von der Leyen diz que Europa está a desenhar planos "precisos" para enviar tropas para a Ucrânia.UE insiste em pressionar a Rússia a aceitar cessar-fogo. Zelensky pede a Trump para visitar a Ucrânia