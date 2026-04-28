Dois brasileiros mortos em ataque de Israel no Líbano. Trump insatisfeito com a última proposta do Irão

O Irão desafiou hoje a capacidade de os Estados Unidos continuarem a impor os seus interesses a outros países, numa altura em que Washington analisa uma nova proposta iraniana para desbloquear o estreito de Ormuz.“Os Estados Unidos já não estão em posição de ditar a sua política a nações independentes”, afirmou o porta-voz do Ministério da Defesa iraniano, Reza Talaei-Nik, citado pela televisão estatal.O porta-voz acrescentou que os Estados Unidos devem renunciar ao que descreveu como “exigências ilegais e irracionais”, de acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP).Lusa