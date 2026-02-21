Documentos revelam que banco JPMorgan encerrou contas bancárias de Trump um mês depois do ataque ao Capitólio

Documentos divulgados na sexta-feira nos Estados Unidos revelam que em fevereiro de 2021 o banco JPMorgan Chase informou Donald Trump e a sua empresa de hotelaria que iria encerrar as suas contas bancárias naquela instituição na sequência do ataque ao Capitólio, a 6 janeiro de 2021, depois de Joe Biden ter vencido Trump nas eleições para a presidência dos EUA. Estas revelações, divulgadas este sábado, 21 de fevereiro, pela agência Reuters, constam da documentação do processo movido pelo atual presidente dos Estados contra o banco e o seu CEO, Jamie Damond, no qual Trump pedia uma indemnização de cinco mil milhões de dólares.Segundo a Reuters, o banco não especificou, nas cartas datadas de 19 de fevereiro de 2021, os motivos que levaram ao encerramento das contas de Trump e da Organização Trump, limitando-se a referir que é possível determinar por vezes que "os interesses de um cliente não podem continuar a ser mantidos através de uma relação com o JP Morgan Private Bank".A agência de notícias norte-americana adianta ter contactado um porta-voz do JPMorgan, mas não obteve qualquer comentário sobre este assunto até ao momento, sendo que o banco já tinha vindo declarar que o processo de Trump não tem fundamento.Por sua vez, um porta-voz da equipa jurídica de Trump disse que a divulgação das cartas é "uma admissão devastadora" e que comprova "todas as alegações apresentadas pelo presidente Trump" neste processo, pois revelam que o banco "admitiu ter excluído ilegal e intencionalmente o presidente Trump, a sua família e os seus negócios das suas contas bancárias, causando enormes prejuízos financeiros".Neste processo, Trump acusou o JPMorgan, considerada a maior instituição financeira dos EUA, de violar as suas próprias políticas ao escolhê-lo como alvo para se aproveitar da "onda política" após o seu primeiro mandato como presidente norte-americano.As cartas de encerramento da conta de Trum surgiram como parte de uma moção iniciada pelo JPMorgan para transferir este processo de pedido de indemnização de Trump do tribunal federal de Miami para Nova Iorque.. .Trump ordena que sejam divulgados arquivos federais relacionados a óvnis e extraterrestres."É uma vergonha". Trump lamenta detenção do ex-príncipe André e considera-a "muito má" para família real