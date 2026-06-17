Zapatero num evento dos socialistas bascos, em 2024.
Zapatero num evento dos socialistas bascos, em 2024.DR/X/PSOE
Internacional

Do resgate milionário às joias: é hora das explicações de Zapatero

Antigo primeiro-ministro socialista responde esta quarta-feira (17 de junho) como arguido na Audiência Nacional, num escândalo que atinge o Governo. Sánchez está sob pressão para antecipar eleições.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Pedro Sánchez
Internacional
Espanha
PSOE
José Luis Zapatero
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt