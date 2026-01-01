“Do Minho ao Algarve, as pessoas vivem hoje mais e ganham melhor”. Von der Leyen assinala os 40 anos de Portugal na comunidade europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assinalou esta quinta-feira o 40.º aniversário da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia, com uma mensagem de elogio ao percurso do país e aos ganhos alcançados nas últimas quatro décadas.“Do Minho ao Algarve, as pessoas vivem hoje mais e ganham melhor”, destacou a líder do executivo comunitário, numa declaração em que descreve a entrada de Portugal na Europa como “um momento de alegria” e um regresso “ao lugar que sempre lhe pertenceu, no coração da família europeia”.Von der Leyen sublinhou as profundas transformações registadas desde 1986, referindo que Portugal se tornou “um país mais forte” dentro de uma União que também ganhou com o contributo português. Entre os exemplos concretos, apontou o investimento em energias renováveis, área em que Portugal “abriu caminho” na Europa, bem como a "construção de novas escolas, hospitais e uma rede nacional de autoestradas".A presidente da Comissão Europeia destacou ainda projetos emblemáticos apoiados por fundos europeus, como "a Ponte Vasco da Gama, que continua a ser a mais longa da Europa", e o "novo Hospital Central do Algarve", como símbolos visíveis da modernização do país.Mas a mensagem não se ficou pelas infraestruturas. Ursula von der Leyen sublinhou também o impacto cultural e humano de Portugal na União Europeia, lembrando o Fado, a gastronomia “rica e diversa”, os azulejos e a hospitalidade portuguesa. A líder europeia referiu ainda o contributo nacional para o mecanismo europeu de proteção civil, através da partilha de conhecimento e experiência no combate a incêndios.E numa alusão ao passado histórico, comparou o espírito dos Descobrimentos à atual aposta portuguesa na inovação, nas start-ups e na proteção dos oceanos.A mensagem termina com uma nota simbólica e emocional: “O vosso Fado, o vosso destino, está aqui, no coração da Europa”..Veja aqui a mensagem completa de Ursula von der Leyen:.Portugal entrou na CEE há 40 anos. Um processo longo e duro que transformou um país com fortes marcas da ditadura