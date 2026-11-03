Disney estuda demissão de milhares de trabalhadores para reduzir custos em 20%

A Walt Disney está a planear o despedimento de milhares de trabalhadores e já pediu a alguns dos seus responsáveis que identifiquem formas de reduzir os custos anuais em 20%, segundo avançou na última segunda-feira, 2 de novembro, a agência Bloomberg, citada pela EFE.

O plano poderá abranger diferentes áreas de atividade, incluindo os parques temáticos, os canais de televisão e os estúdios cinematográficos. O presidente executivo da empresa, Josh D'Amaro, pretende reinvestir parte das poupanças na produção de filmes e conteúdos televisivos, tecnologia, parques de diversões e no negócio de cruzeiros.

A Disney, que empregava cerca de 231 mil pessoas em todo o mundo no final do último exercício fiscal, ainda não definiu publicamente quantos postos de trabalho poderão ser eliminados. A eventual reestruturação surge num contexto de crescente concorrência das plataformas de streaming, avanço da inteligência artificial, fragilidade das receitas de bilheteira e abrandamento das visitas internacionais aos parques temáticos.

A Agência EFE recorda que a empresa já tinha despedido centenas de trabalhadores em setembro e cerca de mil em abril, depois de ter eliminado 7000 postos de trabalho em 2023, no âmbito de um programa de redução de custos de 5500 milhões de dólares (cerca de 4770 milhões de euros, à taxa de câmbio aproximada).

Em agosto, o grupo norte-americano já tinha informado os acionistas de que estava a avaliar novas medidas de contenção de despesas, incluindo uma possível redução do número de trabalhadores.