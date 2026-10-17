Diplomatas europeus atacados por colonos israelitas na Cisjordânia

O ataque à delegação composta por diplomatas da França, Bélgica e Polónia aconteceu na localidade cristã de Taybeh, a leste de Ramallah (Cisjordânia ocupada), confirmou o pároco do Patriarcado Latino desta localidade, Bashar Fawadleh, à agência EFE.

“A violência atingiu um veículo pertencente ao Consulado da Bélgica, cuja janela foi destruída. Os membros da delegação francesa em visita também foram alvo de agressões, tal como fica documentado nas fotografias do incidente”, denunciou Fawadleh num comunicado publicado na sua conta da rede social X.

Entretanto, a Bélgica já condenou o ataque à delegação europeia, que também teve como alvo um dos seus diplomatas.

Também Israel condenou o ataque de “manifestantes violentos”.