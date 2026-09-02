Protesto no fim de semana em Ceuta.
Protesto no fim de semana em Ceuta.FOTO: EPA/REDUAN
Internacional

Dia de Ceuta em plena crise migratória: Feijóo e Abascal na concentração de apoio à cidade autónoma em Madrid

Há eventos planeados em várias localidades, convocados pela Federação Espanhola de Municípios e Províncias. Líderes do PP (que controla essa federação) e do Vox vão estar na da capital.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a

Esta quarta-feira (2 de setembro) assinala-se o Dia de Ceuta e a Federação Espanhola de Municípios e Províncias (FEMP), controlada pelo Partido Popular (PP), convocou manifestações de apoio à cidade autónoma em todos os municípios espanhóis, devido à crise migratória.

O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, e o da extrema-direita do Vox, Santiago Abascal, vão participar no evento em Madrid, tendo os respetivos partidos apelado à participação de todos os espanhóis.

As concentrações estão marcadas para as 20h00 locais (19h00 em Lisboa) frente às câmaras municipais.

O governo de Pedro Sánchez considera estas manifestações partidárias, tendo alguns munícipios liderados por autarcas socialistas (nomeadamente em Valencia, Huelva, Córdoba e Cádiz) convocado as suas próprias concentrações solidárias com Ceuta. Estas vão realizar-se às 12h00 (11h00 em Lisboa).

Segundo a EFE, haverá ainda outras manifestações em Madrid: em frente ao Congresso, sob o lema “Ceuta une-nos”, na Praça de Callao contra o racismo e na Puerta del Sol.

A 30 e 31 de julho, cerca de 72 mil migrantes entraram ilegalmente a nado em Ceuta, depois de rumores nas redes sociais de que Espanha não poderia devolvê-los de imediato a Marrocos - o governo espanhol alega que houve uma campanha de desinformação de russos e israelitas (que negam).

A maioria dos migrantes regressou quase de imediato, mas cerca de cinco mil continuam na cidade autónoma espanhola. As autoridades locais, lideradas pelo PP, alegam que são mais e falam na rutura dos serviços básicos, exigindo a expulsão imediata de todos.

O primeiro-ministro espanhol, que é acusado de ter demorado a reagir à crise migratória, vai prestar esclarecimentos no Congresso na quinta-feira (3 de setembro).

Protesto no fim de semana em Ceuta.
Um mês após a crise migratória, Sánchez anuncia mais ajuda a Ceuta e prepara explicações
Protesto no fim de semana em Ceuta.
Espanha avança com "plano de choque" de 309 milhões para enfrentar crise migratória em Ceuta
Protesto no fim de semana em Ceuta.
Crise migratória em Ceuta: Sánchez defende Marrocos e denuncia desinformação de Rússia e Israel
Pedro Sánchez
Internacional
Espanha
Alberto Núñez Feijóo
Santiago Abascal
ceuta
crise migratória
Diário de Notícias
www.dn.pt