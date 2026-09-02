Dia de Ceuta em plena crise migratória: Feijóo e Abascal na concentração de apoio à cidade autónoma em Madrid

Esta quarta-feira (2 de setembro) assinala-se o Dia de Ceuta e a Federação Espanhola de Municípios e Províncias (FEMP), controlada pelo Partido Popular (PP), convocou manifestações de apoio à cidade autónoma em todos os municípios espanhóis, devido à crise migratória.

O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, e o da extrema-direita do Vox, Santiago Abascal, vão participar no evento em Madrid, tendo os respetivos partidos apelado à participação de todos os espanhóis.

As concentrações estão marcadas para as 20h00 locais (19h00 em Lisboa) frente às câmaras municipais.

O governo de Pedro Sánchez considera estas manifestações partidárias, tendo alguns munícipios liderados por autarcas socialistas (nomeadamente em Valencia, Huelva, Córdoba e Cádiz) convocado as suas próprias concentrações solidárias com Ceuta. Estas vão realizar-se às 12h00 (11h00 em Lisboa).

Segundo a EFE, haverá ainda outras manifestações em Madrid: em frente ao Congresso, sob o lema “Ceuta une-nos”, na Praça de Callao contra o racismo e na Puerta del Sol.

A 30 e 31 de julho, cerca de 72 mil migrantes entraram ilegalmente a nado em Ceuta, depois de rumores nas redes sociais de que Espanha não poderia devolvê-los de imediato a Marrocos - o governo espanhol alega que houve uma campanha de desinformação de russos e israelitas (que negam).

A maioria dos migrantes regressou quase de imediato, mas cerca de cinco mil continuam na cidade autónoma espanhola. As autoridades locais, lideradas pelo PP, alegam que são mais e falam na rutura dos serviços básicos, exigindo a expulsão imediata de todos.

O primeiro-ministro espanhol, que é acusado de ter demorado a reagir à crise migratória, vai prestar esclarecimentos no Congresso na quinta-feira (3 de setembro).